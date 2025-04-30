Пермский депутат Бежанян после обысков поблагодарил оперативников

В Пермском крае вице-спикер Осинской думы и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, у которого 30 апреля прошли обыски по уголовному делу, поблагодарил оперативников. По его словам, они вели себя корректно.
«Процедура эта малоприятная, когда к тебе в дом приходят рано утром несколько человек с какими-то постановлениями и требованиями. Я же хочу поблагодарить оперативников, которые участвовали в этих мероприятиях. Я понимаю, что это их работа копаться в чужих делах. Но делали они это в отношении меня и моей семьи очень деликатно. Везде есть нормальные люди», — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей. По статье УК о нарушение правил охраны и использования недр ему грозит штраф или исправительные работы. Обыск 30 апреля проводили следователи СУ СК по Пермскому краю.
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