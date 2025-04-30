30 апреля 2025

Пермский депутат Бежанян после обысков поблагодарил оперативников

© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Бежанян на следователей не обижается
Армен Бежанян на следователей не обижается Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело пермского депутата и звезды «Реальных пацанов» Бежаняна

В Пермском крае вице-спикер Осинской думы и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, у которого 30 апреля прошли обыски по уголовному делу, поблагодарил оперативников. По его словам, они вели себя корректно.

«Процедура эта малоприятная, когда к тебе в дом приходят рано утром несколько человек с какими-то постановлениями и требованиями. Я же хочу поблагодарить оперативников, которые участвовали в этих мероприятиях. Я понимаю, что это их работа копаться в чужих делах. Но делали они это в отношении меня и моей семьи очень деликатно. Везде есть нормальные люди», — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей. По статье УК о нарушение правил охраны и использования недр ему грозит штраф или исправительные работы. Обыск 30 апреля проводили следователи СУ СК по Пермскому краю. 

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В Пермском крае вице-спикер Осинской думы и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, у которого 30 апреля прошли обыски по уголовному делу, поблагодарил оперативников. По его словам, они вели себя корректно. «Процедура эта малоприятная, когда к тебе в дом приходят рано утром несколько человек с какими-то постановлениями и требованиями. Я же хочу поблагодарить оперативников, которые участвовали в этих мероприятиях. Я понимаю, что это их работа копаться в чужих делах. Но делали они это в отношении меня и моей семьи очень деликатно. Везде есть нормальные люди», — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей. По статье УК о нарушение правил охраны и использования недр ему грозит штраф или исправительные работы. Обыск 30 апреля проводили следователи СУ СК по Пермскому краю. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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