Огонек надежды в «землянке»: история одной из самых пронзительных песен Великой Отечественной Войны

На заре суровой зимы 1941 года, когда гремели залпы под Москвой, когда каждый клочок земли отстаивался потом и кровью, родилась песня, которая на долгие десятилетия вперед станет символом солдатской тоски, мужества и несгибаемой любви к Родине и близким. Речь идет о легендарной «В землянке».
URA.RU рассказывает о десяти культовых песнях Великой Отечественной войны и Победы, которые поднимали боевой дух, вдохновляли на подвиги и хранили память о тех годах. Каждой песне соответствует уникальное изображение, созданное в MidJourney в стилистике советского агитационного плаката или соцреализма, с элементами кинематографического реализма и символизма.
А до смерти — четыре шага
Как появился текст песни «В Землянке»
Стихи будущей песни были написаны в декабре 1941 года Александром Сурковым — советским поэтом, фронтовым корреспондентом, человеком, который знал, что такое передовая, грязь, боль и смерть.
С началом Великой Отечественной войны Сурков был назначен военным корреспондентом издания «Красноармейская правда». Осенью 1941 года 78-я стрелковая дивизия 16-й армии, защищавшая Истру, получила статус 9-й гвардейской дивизии. В связи с этим событием Политическое управление Западного фронта организовало визит журналистов «Красноармейской правды» для освещения данного факта; среди направленных был и Сурков.
Представители прессы посетили штаб дивизии, а затем отправились к командному пункту 258-го (позднее — 22-го гвардейского) стрелкового полка, располагавшемуся в деревне Кашино. По прибытии выяснилось, что командный пункт оказался отрезанным от основных сил из-за наступления 10-й танковой дивизии противника, а к самой деревне приближались немецкие пехотные подразделения. Начавшийся минометный обстрел вынудил командование и журналистов укрыться в блиндаже. Вскоре немецкие войска заняли соседние дома. В этой сложной ситуации начальник штаба полка капитан Величкин предпринял попытку отвлечь противника, забрасывая гранатами здания, занятые врагом, что позволило ослабить интенсивность обстрела и создать условия для выхода из окружения.
Группа, успешно преодолев минное поле, отступила к реке и под артиллерийским огнем переправилась по тонкому льду в деревню Ульяшино, где находился батальон. Вернувшись к своим, Сурков обнаружил, что его шинель изрешечена осколками.
В тот момент он произнес: «Дальше штаба полка ни шагу не сделал. Ни одного… А до смерти было четыре шага». После этого ему оставалось лишь добавить: «До тебя мне дойти нелегко…»
Вернувшихся командиров и журналистов разместили в землянке. Все испытывали сильное переутомление — по словам Суркова, капитан Величкин, не спавший четыре дня, уснул над тарелкой супа уже после второй ложки. Остальные расположились у печи; чтобы снять напряжение, кто-то начал играть на гармони. Сам Сурков попытался сделать заметки для будущего репортажа, однако вместо этого написал стихи.
В ту же ночь он отправился обратно в Москву, где завершил свое знаменитое стихотворение «В землянке», позднее ставшее известной песней. Текст был вложен в письмо супруге Софье Антоновне с подписью на обороте: «Тебе, солнышко мое!». Уже на следующий день письмо в форме солдатского треугольника было отправлено в Чистополь, где семья поэта находилась в эвакуации.
Пой, гармоника, вьюге назло...
Как появилась музыка к стихам Суркова
Музыку к стихотворению написал Константин Листов — молодой, но уже известный композитор. Он взялся за работу практически сразу после того, как получил стихотворение, и в кратчайшие сроки родилась мелодия — простая, но невероятно трогательная. Это не была бравая строевая песня, это был музыкальный крик души, лирический гимн солдату и его внутреннему миру.
Вскоре композиция распространилась по всему фронту, приобретя популярность среди военнослужащих и фронтовых художественных коллективов. Она также была включена в репертуар прославленной певицы Лидии Руслановой. Известно, что именно после ее исполнения этой песни в апреле 1942 года перед бойцами 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под Волоколамском начались ее романтические отношения с генерал-майором Владимиром Крюковым. Следует отметить, что заключительная строка произведения зачастую звучит в интерпретации «От твоей негасимой любви». В годы войны встречались варианты, в которых после первых двух куплетов, остававшихся неизменными, следовали не два, а четыре дополнительных куплета. Помимо этого, появилось несколько песен-ответов на данное произведение.
«Люди поют: „Мне в холодной землянке тепло/ От твоей негасимой любви“, — а у меня написано — „от моей“!», — сетовал Сурков. На что жена ему отвечала: «Вот, Алешенька, народ тебя и поправил", — делилась воспоминаниями дочь Суркова Наталья.
Песня, что жила с солдатами
«Землянка» мгновенно стала любимой на фронте. Ее пели у костров, под гитару, на привале, тихо — почти шепотом. Она была той самой «ниточкой» между окопом и домом, между боем и мирной жизнью. Песня звучала в сердце каждого, кто мечтал выжить, дожить, вернуться. Она не звала в атаку, не требовала жертв — она говорила о самом человеческом: о любви, вере и ожидании.
Летом 1942 года на исполнение данной песни был установлен негласный запрет: некоторые руководители сочли строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага» выражением пессимизма.
В августе того же года грампластинки с записью Лидии Руслановой были изъяты из обращения и практически полностью уничтожены. Поэту рекомендовали убрать упоминания о смерти из текста, однако Сурков отказался вносить подобные изменения. В результате Главное политическое управление запретило исполнение композиции творческими коллективами и трансляцию по радио на фронте.
Вскоре Сурков получил письмо от шести гвардейцев-танкистов, в котором они просили: «Сообщите этим людям, что до смерти — четыре тысячи английских миль, а нам оставьте как было, ведь мы знаем, сколько до нее шагов». Несмотря на это, так называемые «оптимистичные» правки были внесены в текст без ведома автора. О недовольстве фронтовиков подобной заменой поэту рассказывала Ольга Берггольц. Со временем запрет был фактически проигнорирован. В итоге песня «В землянке» вновь прозвучала в исполнении Лидии Руслановой — уже у стен поверженного Рейхстага и у Бранденбургских ворот.
Кто исполнял песню «В землянке»
Песня «В землянке» была исполнена множеством артистов, среди которых можно выделить Лидию Русланову, Леонида Утесова, Агитвзвод под руководством Владимирцова, Ефрема Флакса, Рената Ибрагимова, Ярослава Евдокимова, Аллу Пугачеву, Дмитрия Маликова, Михаила Гулько, Дмитрия Хворостовского, Геннадия Белова, Евгения Беляева, Владимира Трошина, Павла Кашина и других исполнителей. «В Землянке» стала неотъемлемой частью киноэпопеи о войне. Она звучит в фильмах: «В бой идут одни старики», «Апостол» и других. Мелодия «Землянки» часто становится саундтреком к сценам, где солдат смотрит на фотографию родных, пишет письмо или прощается с жизнью. Это песня-молитва, песня-прощание, песня-память.
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