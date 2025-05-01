Президент Украины Владимир Зеленский ввел Соединенные Штаты в заблуждение при заключении сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
«На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть. <...> Как и все остальное, что Зеленский продал Западу, это афера», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х, ссылаясь на данные геологической службы США. Журналист отметил, что добыча имеющихся у Украины ресурсов потребует затрат, значительно превышающих их возможную рыночную цену.
Ранее стало известно, что около 40% украинских природных запасов металлов находятся на землях, находящихся под контролем Российской Федерации. На текущий момент на территории Украины не функционирует ни одного промышленного рудника по добыче редкоземельных металлов.
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