Путин показал свою квартиру в Кремле. Видео

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Путин показал Зарубину свою «квартиру» в Кремле
Путин показал Зарубину свою «квартиру» в Кремле Фото:

Президент России Владимир Путин показал свою кремлевскую квартиру журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры, на которых глава государства проводит экскурсию по личному пространству, были опубликованы корреспондентом в соцсетях.

«Да, это и есть квартира», — сказал Путин, открывая дверь и приглашая журналиста войти. Глава государства также отметил: «Как видите, до нее недалеко», — уточнил он, показывая расположение жилья относительно рабочего кабинета. В гостиной президента стоял камин и лимонные диваны. Видео Зарубин выложил в своем Telegram.

Ранее президент сознался, что последние три года ночует в основном в своей рабочей резиденции в Кремле.  В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится 4 мая на телеканале «Россия 1», президент Российской Федерации Владимир Путин поделится своими взглядами на важнейшие события, произошедшие в стране и за ее пределами за последние четверть века, а также ответит на наиболее значимые вопросы, связанные с этим периодом. Картина выйдет эфир 4 мая на телеканале «Россия 1» в 21:00.

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Президент России Владимир Путин показал свою кремлевскую квартиру журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры, на которых глава государства проводит экскурсию по личному пространству, были опубликованы корреспондентом в соцсетях. «Да, это и есть квартира», — сказал Путин, открывая дверь и приглашая журналиста войти. Глава государства также отметил: «Как видите, до нее недалеко», — уточнил он, показывая расположение жилья относительно рабочего кабинета. В гостиной президента стоял камин и лимонные диваны. Видео Зарубин выложил в своем Telegram. Ранее президент сознался, что последние три года ночует в основном в своей рабочей резиденции в Кремле.  В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится 4 мая на телеканале «Россия 1», президент Российской Федерации Владимир Путин поделится своими взглядами на важнейшие события, произошедшие в стране и за ее пределами за последние четверть века, а также ответит на наиболее значимые вопросы, связанные с этим периодом. Картина выйдет эфир 4 мая на телеканале «Россия 1» в 21:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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