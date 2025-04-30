30 апреля 2025

Бастрыкин проверит садик в Челябинске после новости URA.RU об истязании детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ждет доклад об издевательствах над детьми в садике
Бастрыкин ждет доклад об издевательствах над детьми в садике Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о проверке детского сада №251 в Челябинске, где воспитатель и няня жестоко обращались с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Об инциденте ранее URA.RU рассказали родители пострадавших детей.

«Главе ведомства будет доложено о проведении процессуальной проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в дошкольном учреждении Челябинска», — сообщила пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Родители воспитанников детского сада №251 в Челябинске ранее сообщили URA.RU об истязаниях малышей. Сначала у детей стали появляться синяки, потом они и вовсе начали отказываться посещать садик. Родители посмотрели записи видеокамеры, установленной в группе, и пришли в ужас. «Наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают воспитатель с няней», — рассказала URA.RU одна из мам на условиях анонимности.

Заведующая, которая смотрела записи камер вместе с родителями, произошедшее никак не прокомментировала. Позднее сообщила, что воспитатель и няня уволены.

Прокуратура Челябинской области начала проверку образовательного учреждения. В региональном Следственном комитете проводится доследственная проверка по признакам преступлений по статьям 117 УК РФ (истязание) и 293 УК РФ (халатность).

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о проверке детского сада №251 в Челябинске, где воспитатель и няня жестоко обращались с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Об инциденте ранее URA.RU рассказали родители пострадавших детей. «Главе ведомства будет доложено о проведении процессуальной проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в дошкольном учреждении Челябинска», — сообщила пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Родители воспитанников детского сада №251 в Челябинске ранее сообщили URA.RU об истязаниях малышей. Сначала у детей стали появляться синяки, потом они и вовсе начали отказываться посещать садик. Родители посмотрели записи видеокамеры, установленной в группе, и пришли в ужас. «Наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают воспитатель с няней», — рассказала URA.RU одна из мам на условиях анонимности. Заведующая, которая смотрела записи камер вместе с родителями, произошедшее никак не прокомментировала. Позднее сообщила, что воспитатель и няня уволены. Прокуратура Челябинской области начала проверку образовательного учреждения. В региональном Следственном комитете проводится доследственная проверка по признакам преступлений по статьям 117 УК РФ (истязание) и 293 УК РФ (халатность).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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