Продюсер не исключает полного запрета Орбакайте в России

Продюсер Дворцов: Орбакайте запретят въезд в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Певице Кристине Обракайте до недавнего времени удавалось «усидеть на двух стульях» и успешно зарабатывать в России. Однако скоро это может закончиться, считает продюсер Сергей Дворцов. Певице может прилететь рикошетом от ее «отчима»-иноагента, заявил в разговоре с URA.RU продюсер.

«Предполагаю, что Кристине уже в ближайшее время запретят въезжать в Российскую Федерацию. С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А ее так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», — оценивает ситуацию Дворцов.

Кристине Орбакайте накануне закрыли въезд в Латвию, где у нее должны были состояться концерты. Причиной стало выступление дочери Аллы Пугачевой в Крыму.

Со 2 мая начнут в России действовать нормы закона, которые вводят дополнительные основания для признания иностранными агентами. В семье Кристины этот статус носит Максим Галкин*. В свое время Пугачева пыталась добиться снятия этого статуса с мужа, но эта инициатива не увенчалась успехом.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

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Певице Кристине Обракайте до недавнего времени удавалось «усидеть на двух стульях» и успешно зарабатывать в России. Однако скоро это может закончиться, считает продюсер Сергей Дворцов. Певице может прилететь рикошетом от ее «отчима»-иноагента, заявил в разговоре с URA.RU продюсер. Кристине Орбакайте накануне закрыли въезд в Латвию, где у нее должны были состояться концерты. Причиной стало выступление дочери Аллы Пугачевой в Крыму. Со 2 мая начнут в России действовать нормы закона, которые вводят дополнительные основания для признания иностранными агентами. В семье Кристины этот статус носит Максим Галкин*. В свое время Пугачева пыталась добиться снятия этого статуса с мужа, но эта инициатива не увенчалась успехом. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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