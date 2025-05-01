Продюсер не исключает полного запрета Орбакайте в России

Певице Кристине Обракайте до недавнего времени удавалось «усидеть на двух стульях» и успешно зарабатывать в России. Однако скоро это может закончиться, считает продюсер Сергей Дворцов. Певице может прилететь рикошетом от ее «отчима»-иноагента, заявил в разговоре с URA.RU продюсер.
«Предполагаю, что Кристине уже в ближайшее время запретят въезжать в Российскую Федерацию. С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А ее так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», — оценивает ситуацию Дворцов.
Кристине Орбакайте накануне закрыли въезд в Латвию, где у нее должны были состояться концерты. Причиной стало выступление дочери Аллы Пугачевой в Крыму.
Со 2 мая начнут в России действовать нормы закона, которые вводят дополнительные основания для признания иностранными агентами. В семье Кристины этот статус носит Максим Галкин*. В свое время Пугачева пыталась добиться снятия этого статуса с мужа, но эта инициатива не увенчалась успехом.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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