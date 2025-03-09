Протесты, задержания и импичмент: как пророссийского кандидата не допускают до выборов в Румынии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии в воскресенье, 9 марта, отказала независимому кандидату Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах. Это вызвало протесты. Журналисты называют политика «пророссийским»: он выступает с критикой в адрес НАТО, связывает украинский конфликт с американскими военными кампаниями и выражает поддержку президенту России. Почему стали нужны выборы, кто такой Джорджеску и за что его задерживали — в материале URA.RU.
Почему стали нужны выборы
Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил о признании недействительными итогов первого тура президентских выборов. На них лидировал Джорджеску. Из-за этого действующий президент Клаус Йоханнис вынужден был продолжить исполнять свои обязанности. Но 12 февраля он сложил свои полномочия. Причиной послужил возможный импичмент. Это решение стало отправной точкой для начала новой избирательной кампании.
Кто такой Джорджеску и почему его задерживают
На протяжении двенадцати лет Кэлин Джорджеску представлял Румынию в ООН, занимаясь вопросами экологии. Он также был членом «Союза за объединение румын», националистической партии, которая критикует мигрантов.
В первом туре президентских выборов в Румынии Джорджеску одержал победу. Он получил 23% голосов, участвуя как независимый кандидат. В СМИ его нередко называют «пророссийским». Это связано с тем, что он критикует Европейский Союз, поддерживает российского президента Владимира Путина и выступает против предоставления помощи Украине.
В конце февраля Джорджеску был арестован. Его подозревали в публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и распространении недостоверной информации о финансировании избирательной кампании.
Сможет ли пророссийский кандидат баллотироваться на выборы в Румыни
Несмотря на протесты против регистрации Джорджеску в качестве кандидата на выборы, Конституционный суд Румынии встал на сторону политика. Об этом стало известно 8 марта. Однако уже 9 марта Центральная избирательная комиссия отказала независимому кандидату в участии в президентской гонке. Это решение спровоцировало массовые протесты перед зданием ЦИК. Полиция применила против вышедших на улицы людей слезоточивый газ, пишет RT. На данный момент ситуация остается неопределенной.
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