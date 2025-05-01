Axios опроверг увольнение помощника Трампа Майка Уолтца

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Майк Уолтц может покинуть свой пост в ближайшие дни
Майк Уолтц может покинуть свой пост в ближайшие дни Фото:

Журналист Axios Барак Равид опроверг информацию Fox News об увольнении советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца. Высокопоставленный источник в Белом доме подтвердил, что Уолтц пока остается на своем посту, сообщает корреспондент.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил мне, что на данный момент Уолтц еще не ушел в отставку со своей должности», — пишет Барак в своей социальной сети. Он добавил что Уолтц все равно может покинуть свой пост в ближайшие дни.

Fox News ранее сообщал об увольнении Уолтца и его заместителя Алекса Вонга 1 мая. В Белом доме отказались комментировать данную ситуацию.

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Журналист Axios Барак Равид опроверг информацию Fox News об увольнении советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца. Высокопоставленный источник в Белом доме подтвердил, что Уолтц пока остается на своем посту, сообщает корреспондент. «Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил мне, что на данный момент Уолтц еще не ушел в отставку со своей должности», — пишет Барак в своей социальной сети. Он добавил что Уолтц все равно может покинуть свой пост в ближайшие дни. Fox News ранее сообщал об увольнении Уолтца и его заместителя Алекса Вонга 1 мая. В Белом доме отказались комментировать данную ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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