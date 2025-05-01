01 мая 2025

Захарова заступилась за корреспондента RT, задержанного в Румынии

© Служба новостей «URA.RU»
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У представителя МИД РФ возникли вопросы к властям Румынии
У представителя МИД РФ возникли вопросы к властям Румынии Фото:

Задержанный в Румынии журналист RT Чей Боуз въехал в страну на законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он не нарушил никаких правил, пересек границу легально… Однако ему даже не позволили покинуть борт самолета и забрать свои вещи», — отметила Захарова в ходе эфира на RT.

По ее словам, действия румынских властей в отношении корреспондента вызывают вопросы. Законных оснований для его задержания не было.

Ранее главред телеканала Маргарита Симоньян рассказала, что задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. При его задержании были задействованы шестеро полицейских.

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Задержанный в Румынии журналист RT Чей Боуз въехал в страну на законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Он не нарушил никаких правил, пересек границу легально… Однако ему даже не позволили покинуть борт самолета и забрать свои вещи», — отметила Захарова в ходе эфира на RT. По ее словам, действия румынских властей в отношении корреспондента вызывают вопросы. Законных оснований для его задержания не было. Ранее главред телеканала Маргарита Симоньян рассказала, что задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. При его задержании были задействованы шестеро полицейских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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