01 мая 2025

Жители Крыма сообщают о массовой атаке дронов по полуострову

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Атака на полуостров началась около 00:40 по местному времени
Атака на полуостров началась около 00:40 по местному времени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 мая жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников на полуостров. По данным telegram-канала SHOT, в небе над городами были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны сбила около 15 дронов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

«Атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя пишут о многочисленных вспышках и взрывах. В небе над городами слышны звуки моторов. Система ПВО сбивает воздушные цели. Предварительно, сбито уже около 15 беспилотников», — сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев событий.

По сообщениям местных жителей, наиболее интенсивные взрывы и работу ПВО можно было наблюдать в районе Севастополя и Евпатории. Жители отмечают, что воздушная тревога в городах не объявлялась, однако многие предпочли не покидать дома до окончания атаки. Официальные представители экстренных служб пока не прокомментировали ситуацию.

В частности, в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских вооруженных сил, зафиксировано не менее 28 взрывов, сообщил Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов. По его информации, в населенном пункте также наблюдалась активная перестрелка.

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В ночь на 2 мая жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников на полуостров. По данным telegram-канала SHOT, в небе над городами были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны сбила около 15 дронов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало. «Атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя пишут о многочисленных вспышках и взрывах. В небе над городами слышны звуки моторов. Система ПВО сбивает воздушные цели. Предварительно, сбито уже около 15 беспилотников», — сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев событий. По сообщениям местных жителей, наиболее интенсивные взрывы и работу ПВО можно было наблюдать в районе Севастополя и Евпатории. Жители отмечают, что воздушная тревога в городах не объявлялась, однако многие предпочли не покидать дома до окончания атаки. Официальные представители экстренных служб пока не прокомментировали ситуацию. В частности, в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских вооруженных сил, зафиксировано не менее 28 взрывов, сообщил Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов. По его информации, в населенном пункте также наблюдалась активная перестрелка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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