Развожаев: в Севастополе над морем сбили более десяти дронов ВСУ

Российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отражает массированную комбинированную атаку беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном telegram-канале. По его данным, над морем уже уничтожено более десяти БПЛА.
По словам главы города, над морем уже сбито более десяти беспилотных летательных аппаратов. «Над морем уже сбили больше 10 БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — говорится в сообщении Развожаева.
По данным губернатора, атака ведется в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, поселков Кача и Балаклава. Развожаев подчеркнул, что все экстренные службы города приведены в состояние полной готовности для реагирования на возможные последствия атаки. Власти также призывают жителей сохранять спокойствие и следить исключительно за официальными каналами информирования.
В ночь на 2 мая на территории Крыма произошла крупномасштабная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает telegram-канал SHOT, в ряде городов полуострова были слышны взрывы. По имеющимся данным, средствами противовоздушной обороны было сбито около 15 дронов.
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