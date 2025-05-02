Юрист Билялова предупредила россиян о штрафах за мусор на дачах

Россиян могут оштрафовать за нарушения порядка на дачных участках, включая хранение мусора, неприятные запахи, порчу земли и разведение запрещенных животных. Об этом сообщила юрист Анастасия Билялова. По ее словам, сумма штрафов варьируется в зависимости от характера нарушения и может достигать десятков тысяч рублей.
«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — пояснила Билялова в беседе агентству «Прайм». Она добавила, что если участок напоминает свалку, сумма штрафа увеличивается до 20–50 тысяч рублей.
За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. В случае разведения на садовом или огородном участке коров, свиней и лошадей владельца могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли. Если кадастровая стоимость участка установлена, штраф составит от 0,5 до 1% этой суммы, но не менее 10 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки — от 10 до 20 тысяч рублей.
Эксперт также уточнила, что за порчу земель из-за неправильного обращения с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, специалисты советуют дачникам внимательно следить за соблюдением санитарных и экологических норм, чтобы избежать санкций.
В 2025 году владельцы дачных участков, садов и загородной недвижимости по-прежнему обязаны уплачивать два ключевых налога: на землю и на имущество. Как пояснил налоговый консультант и юрист Дмитрий Шумейко, данные налоговые обязательства распространяются на всех собственников, вне зависимости от того, используется ли объект или находится в запустении.
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