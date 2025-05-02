Движение по Крымскому мосту перекрыли после атаки БПЛА на полуостров

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили после атак беспилотников ВСУ на полуостров. Об этом сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам в регионе «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении telegram-канале. Там отметили, что гражданам, находящимся на мосту или в зоне контроля, нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Черным морем за прошедшую ночь сбили свыше 10 дронов. Он уточнил, что атака велась в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты.
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