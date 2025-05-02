МО РФ хочет взыскать с космического центра имени Хруничева свыше 211 млн рублей

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Минобороны подало несколько исков против ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Минобороны подало несколько исков против ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Фото:

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал четыре иска, поданных Минобороны РФ против Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ) — входит в госкорпорацию «Роскосмос». Общая сумма заявленных требований превышает 211 млн рублей, говорится в картотеке суда. 

«В Арбитражный суд города Москвы поступили исковые требования Министерства обороны Российской Федерации к АО „ГКНПЦ имени М. В. Хруничева“ на сумму 87 млн 989 тыс. 333,33 рубля», — говорится в одном из исков. Информацию передает ТАСС. 

Кроме того, судом зарегистрированы требования ведомства к предприятию на сумму более 21,3 млн рублей. При этом подробности заявленных исков в материалах не раскрываются. Дополнительно, слушание по иску о взыскании неустойки с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева на сумму свыше 44,3 млн рублей назначено на 2 июня. При этом еще одно заседание по делу, в рамках которого министерство требует более 57,6 млн рублей, запланировано на 7 июля.

В январе 2025 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к предприятию. Сумма заявленных требований составила более 111 млн рублей. Однако точная сумма, которая была взыскана с организации, не уточняется. 

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева занимает ведущие позиции в ракетно-космической промышленности России. Предприятие входит в число мировых лидеров по проектированию и серийному выпуску космических ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и соответствующих систем, а также крупногабаритных орбитальных модулей.

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал четыре иска, поданных Минобороны РФ против Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ) — входит в госкорпорацию «Роскосмос». Общая сумма заявленных требований превышает 211 млн рублей, говорится в картотеке суда.  «В Арбитражный суд города Москвы поступили исковые требования Министерства обороны Российской Федерации к АО „ГКНПЦ имени М. В. Хруничева“ на сумму 87 млн 989 тыс. 333,33 рубля», — говорится в одном из исков. Информацию передает ТАСС.  Кроме того, судом зарегистрированы требования ведомства к предприятию на сумму более 21,3 млн рублей. При этом подробности заявленных исков в материалах не раскрываются. Дополнительно, слушание по иску о взыскании неустойки с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева на сумму свыше 44,3 млн рублей назначено на 2 июня. При этом еще одно заседание по делу, в рамках которого министерство требует более 57,6 млн рублей, запланировано на 7 июля. В январе 2025 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к предприятию. Сумма заявленных требований составила более 111 млн рублей. Однако точная сумма, которая была взыскана с организации, не уточняется.  Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева занимает ведущие позиции в ракетно-космической промышленности России. Предприятие входит в число мировых лидеров по проектированию и серийному выпуску космических ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и соответствующих систем, а также крупногабаритных орбитальных модулей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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