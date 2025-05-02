Спецпредставитель Путина: РФ готова содействовать талибам в борьбе с терроризмом

Россия готова оказать содействие движению «Талибан»* (признано ООН террористическим, находится под санкциями) в вопросах противодействия терроризму на территории Афганистана через профильные ведомства. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ Владимира Путина по региону Замир Кабулов.
В частности, борьба будет идти против афганского подразделения ИГИЛ** — «Вилаят Хорасан»*** (террористические организации, обе запрещены в РФ). Оно придерживается радикальной идеологии «глобального джихада».
«Эта группировка — общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур», — заявил Кабулов. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что решение Верховного суда Российской Федерации о временной отмене запрета на деятельность движения «Талибан» устранило юридические препятствия для установления полноценного сотрудничества с властями в Кабуле. В том числе, это распространяется и на сферу борьбы с террористическими угрозами.
Верховный суд РФ снял запрет с деятельности «Талибана» на территории страны 17 апреля. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что это решение является важным шагом, а российский лидер придерживается «правильной политик в отношении Афганистана».
*Движение «Талибан» признано ООН террористическим, находится под санкциями
**Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
***»Вилаят Хорасан» — террористическая организация, запрещена в РФ
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