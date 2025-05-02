Трамп раскрыл секрет успешных людей

Президент США Дональд Трамп сообщил, что секрет всех успешных людей кроется в любви к своему делу. По его словам, он крайне редко встречал преуспевающих личностей, которые не получали бы удовольствия от своей работы.
«Одним из важнейших факторов успеха является искренняя любовь к своему делу», — заявил Трамп в ходе выступления перед выпускниками Алабамского университета. Трансляцию вел телеканал FoxNews.
Глава Штатов также подчеркнул, что профессиональная деятельность должна приносить радость и восприниматься как источник вдохновения. По словам Дональда Трампа, если бы он сам не испытывал удовольствия от своей работы, ему не удалось бы достичь успехов ни в сфере недвижимости, ни в индустрии развлечений.
До начала своей политической карьеры Дональд Трамп создал крупную бизнес-империю в сфере недвижимости, занимаясь строительством и управлением высотными зданиями, гостиницами, казино и гольф-клубами в различных странах. Кроме того, Трамп был заметной фигурой в индустрии развлечений, где вел первые 14 сезонов популярного реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice). Этот проект принес ему широкую известность и способствовал укреплению его личного бренда. С 1987 года Дональд Трамп активно занимается литературной деятельностью: в его библиографии насчитывается более 30 публикаций, созданных как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими авторами.
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