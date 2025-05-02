В Гданьске заметили 20 тысяч солдат НАТО, их могут перебросить к Калининграду

В портовом городе Гданьск (северная Польша) отмечается скопление свыше 20 тысяч военных из стран, входящих в состав НАТО, а также большое количество бронетехники, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другого оружия. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, отметив, что группировки могут быть переброшены недалеко от Калининграда для создания угрозы безопасности России.
«Сейчас в Гданьск из Румынии идут большие колонны с военной техникой. Там сосредоточено уже более 20 тысяч солдат блока НАТО. Идут танки, новые БТР, установки ПВО и радиоэлектронной борьбы», — заявил Киселев, ссылаясь на данные подполья. Его слова передает ТАСС.
Военный эксперт полагает, что формируемая в Гданьске группировка может быть переброшена в страны Прибалтики с целью создания угрозы российскому Калининграду и отвлечения части военных ВС РФ от выполнения задач на фронте конфликта. Виталий Киселев подчеркнул, что подобные действия со стороны Североатлантического альянса не останутся без внимания властей России.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что военные НАТО отрабатывают сценарии захвата Калининградской области. По его словам, иностранные бойцы второй год находятся на учениях вблизи российских границ, на которых также отрабатывают блокировку судоходства в Черном и Балтийских морях, передает «Национальная служба новостей».
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