Отобрать у России Калининград: о каких целях НАТО рассказал помощник Путина

Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининграда

29 апреля 2025 в 09:55

НАТО уже давно имеют претензии на Калининград Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО все чаще проводит масштабные учения вблизи российских границ, и это свидетельствует об угрозе Калининградской области. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. При этом на Западе постоянно ведутся разговоры о демилитаризации Калининграда, о его переименовании, даже о захвате — и все это началось задолго до СВО. Дело в том, что данный регион является мощным оружием России в случае возможного конфликта с Западом, а также позволяет европейским странам создавать для своих граждан мнимую угрозу со стороны Москвы. Подробнее о планах по атаке на Калининград, которые длятся уже более пяти лет, о преимуществе России и о том, действительно ли страны НАТО могут начать атаковать регион — в материале URA.RU. НАТО отрабатывает сценарии по захвату Калининграда Патрушев рассказал о планах НАТО по провокации в Калининграде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время проведения учений у российских границ НАТО отрабатывает сценарии по захвату Калининградской области, а также нанесению превентивных ударов по российским ядерным арсеналам. Об этом заявил Патрушев. «Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — рассказал Патрушев. Запад может захватить Калининград в случае конфликта с РФ В случае военного противостояния с Россией НАТО может напасть на Калининградскую область, пишет Asia Times. По их данным, это связано с тем, что Североатлантический альянс не в состоянии помочь Украине сухопутными силами ввиду их малого количества. В качестве альтернативы там планируют закрыть анклав России, который отошел ей по договору 1945 года. Также НАТО может оставить беззащитными страны Балтии, атаковать российские позиции авиацией или напасть на Белоруссию, отметили в материале. Калининград — лучшее оружие России против Альянса Запад пугают оборонные вооружения России в Калининграде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Калининградская область может стать ключевым инструментом России в противостоянии с НАТО, сообщает американское издание The National Interest. В материале, опубликованном в 2020 году, отмечается, что расположение российского анклава дает Москве уникальные возможности для политического давления на западные страны. Существование Калининграда (и его доступность по морю) дает РФ возможность управлять динамикой политической эскалации в отношениях с НАТО. Когда Москва хочет оказать давление на колеблющиеся правительства стран Североатлантического альянса, она может устроить грандиозную демонстрацию, разместив в анклаве какое-нибудь новое и пугающее оружие, говорится в материале The National Interest. Издание также отмечает, что размещенные в регионе комплексы С-400 и ракетные системы «Искандер» уже вызывают серьезные опасения среди стран Европы. В публикации подчеркивается, что именно благодаря Калининграду Россия может оперативно усиливать военное присутствие на западных рубежах. При этом уже размещенные на территории области оборонные вооружения, такие как С-400 и «Искандер», сильно пугают Европу. Где находится Калининград Калининград окружен странами НАТО. С одной стороны у него — Польша, с другой — Прибалтика в лице Литвы, Латвии и Эстонии. Расстояние от Калининграда до польской границы — 35 км, до литовской — 70 км. При этом от России Калининград отделяет порядка 800 километров. Калининград находится среди натовских государств Фото: URA.RU План удара по Калининградской области — клинический идиотизм Сценарии удара НАТО по Калининградской области, озвученные в западных СМИ, не имеют под собой реальных оснований и свидетельствуют о полном непонимании российских военных возможностей. Об этом заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Захват Калининградской области - выдуманный сценарий действий НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU «То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», — отметил Мураховский в беседе с РИА Новости. По его словам, различные негосударственные структуры и отдельные «эксперты» ежегодно десятками разрабатывают подобные сценарии. Ранее издание Overt Defence сообщило, что предполагаемый сценарий превентивного удара НАТО по Калининграду включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер», блокаду Балтийска, нейтрализацию систем С-400 и ликвидацию войск региона с привлечением до 30 тысяч польских военнослужащих. Мураховский добавил, что публикации подобного рода свидетельствуют о вырождении настоящих экспертов по России на Западе, но при этом дают повод российским читателям посмеяться над фантастическими выводами западных аналитиков. Движение войск НАТО вблизи калининградской границы В начале 2025 года войска и техника НАТО начали перемещаться по территории Польши вблизи границы с Калининградской областью, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, танки альянса находились всего в 50 километрах от российской границы. Войска Польши идут к Калининградской границе Фото: Army Sgt. John Schoebel / U.S. Department of Defense «То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет?» — заявил депутат в беседе с «Газетой.ru». Кроме того, напряженность вокруг Калининградской области усугубляется заявлениями политиков из ряда восточноевропейских стран, которые не способствуют стабилизации ситуации в регионе. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа недавно назвал Калининград «исторически литовским городом Караляучюсом». Ранее в Польше звучали призывы к демилитаризации российского региона. Сможет ли Польша атаковать Калининград Польша, как член НАТО, не может самостоятельно инициировать военные действия, в том числе против России, поскольку вооруженные силы страны находятся в оперативном подчинении Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО (ОВС НАТО) в Европе (SACEUR), которым традиционно является генерал ВС США, в настоящее время — Кристофер Каволи. Об этом сообщал военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходаренок. Польша не сможет атаковать Калининград, поскольку ее войска подчиняются руководству НАТО в США Фото: Министерство обороны Великобритании По его словам, решение о возможной наступательной операции, например, в Калининградской области, должно приниматься на уровне руководства НАТО, то есть фактически президентом США. Самостоятельные действия Варшавы или стран Балтии в подобных вопросах исключаются. Эксперт отметил, что наступательная операция ОВС НАТО в Калининградской области фактически означала бы начало крупномасштабной европейской войны, которая в считанные часы может перерасти в глобальный конфликт с применением всех видов оружия массового поражения. Он также усомнился в том, что граждане большинства европейских стран будут готовы массово участвовать в таких боевых действиях, задаваясь вопросом — во имя чего им рисковать жизнью в подобном конфликте. Угроза Калининграду началась задолго до СВО В сентябре 2019 года командующий тогда ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области. После этого старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда США, доктор Ричард Хукер опубликовал аналитический материал. По его мнению, потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в регионе Прибалтики может якобы привести к потере Калининграда. По оценке Хукера, на прорыв систем ПВО Калининградской области силам НАТО потребуется якобы около двух недель, а еще две недели — для удержания позиций до прибытия дополнительной поддержки. Однако в материале сообщалось, что альянс не способен реализовать наступление в Калининграде из-за отсутствия сплоченности, а также из-за того, что Россия может «реинтегрировать» Прибалтику. НАТО использует Калининград для создания мнимой российской угрозы Западные страны хотят спровоцировать Россию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Западные страны продолжают акцентировать внимание на мнимой «российской угрозе» в регионе Калининграда, используя этот фактор в качестве основы для сценариев возможного конфликта, которые обсуждаются в штабах НАТО. Об этом сообщает аналитик «Комсомольской правды» Евгений Умеренков. «Идея — провоцировать нас и представлять начало конфликта так, что Россия якобы начала первой. Потому что 5-я статья Североатлантического договора действует только в случае нападения на территорию стран НАТО в Европе и Северной Америке. Если одно или несколько государств альянса нападут на Россию, эта статья вообще-то не действует. И другие страны НАТО могут сказать: а мы-то тут при чем, извините, мы в это не вписываемся. И при всей блоковой дисциплине, давлении Вашингтона, гореть в ядерном огне никому не захочется», — пояснил главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона БФУ имени Канта Юрий Зверев. Дополнительным свидетельством эскалации напряженности стали сообщения западных СМИ о действиях НАТО в Балтийском море. В частности, страны альянса приняли решение взять под контроль судоходство в нейтральных водах региона под предлогом «защиты подводной инфраструктуры» от возможного повреждения торговыми судами других государств. Кроме того, как информирует издание The National Interest, французские патрульные самолеты ВМС Atlantique 2 зафиксировали работу радара российского зенитно-ракетного комплекса С-400 из района Калининграда во время патрулирования над Балтикой. Эти события рассматриваются экспертами как признаки целенаправленного обострения ситуации со стороны Запада. Учения в Польше - обычная рутина Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Те военные учения и движения войск в Польше, которые сейчас проходят, являются обычной рутиной — они связаны с ротацией и с той военной поддержкой, которую страны НАТО отправляют Украине через Польшу. Сейчас в странах Прибалтики очень малая численности армии альянса. В Литве около пяти тысяч натовских бойцов, в Латвии — около 1,5 тысячи, в Эстонии может быть развернута бригада в 1,5 тысячи человек. В Польше около 10-11 тысяч американских военных, около 1,5 тысячи в остальных странах. Для полноценной военной операции этого недостаточно. А в случае развертывания на территориях этих стран большего количества войск, Россия это обязательно заметит. В настоящее время действительно идет наращивание войск в Польше, количества ракет — в Германии. Однако все это будет представлять угрозу только к концу десятилетия. При этом урегулирование украинского конфликта никакого отношения к данному вопросу иметь не будет, поскольку здесь дело не в Украине, а в отношениях России и Запада и новой конфигурации глобального мира. «Понятно, что на равных нас Запад воспринимать не хочет. А после того, что он отчебучил и в отношениях с нами, и на Украине, доверять ему не приходится. Поэтому понятно, что эта неформальная или гибридная война, даже при прекращении реальных военных действий на Украине, будет продолжаться еще десятилетия. Может быть, не закончится никогда», — сообщил Юрий Зверев. История Калининграда Город был основан 1 сентября 1255 года на месте прусского городища Твангсте как замок рыцарями Тевтонского ордена и чешским королем Пржемыслом Отакаром II. Основание города стало результатом военной кампании против местного населения, в которой рыцарям помогли войска чешского монарха, пришедшие на помощь после приглашения польским королем. С того времени соседи именовали замок по-своему: в Польше — Крулевец, в Чехии — Краловец, в Литве — Караляучюс, в России — Королевец. Калининград стал российским городом в 1945 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU История города включает четыре основных периода: прусское поселение Твангсте до 1255 года; польский город Крулевец с середины XV века, впоследствии ставший поместьем Польши; немецкий Кенигсберг с XVII века по 1945 год; и советско-российский город Кенигсберг, который в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного деятеля Михаила Калинина. Впервые Кенигсберг стал российским по итогам Семилетней войны 1756-1763 годов. Тогда местное население радостно встретило российских солдат — с портретами правившей тогда императрицы Елизаветы Петровны. Были введены русские праздники и монеты. Однако после смерти императрицы следующий правитель — Петр III, отдал все завоеванные территории королю Пруссии Фридриху II обратно. После Второй мировой войны территория современного Калининграда была передана Советскому Союзу. Руководство Литовской ССР отказалось включать город в свой состав, и он вошел в состав РСФСР.

