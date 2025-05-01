01 мая 2025

Выставка захваченной техники НАТО вызвала ажиотаж у екатеринбуржцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На выставке представлены уникальные экспонаты
На выставке представлены уникальные экспонаты Фото:

Более 12 тысяч человек посетили выставку трофейной военной техники «Сила в правде — гордость и Победа» в Екатеринбурге за первый день ее работы. Об этом сообщили в полпредстве.

В экспозиции представлены образцы вооружения, которые были захвачены российскими военными в зоне СВО. Среди экспонатов — американский танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder, бронетранспортер М113, а также бронеавтомобили Kirpi, Mastiff, HMMWV и другие образцы. «На отдельных площадках выставляется около 100 единиц стрелкового вооружения, порядка 10 видов БПЛА, ударные FPV-дроны и компьютерные симуляторы», — говорится в сообщении.

Выставка трофейной техники «Сила в правде — гордость и Победа» открылась 1 мая в парке Маяковского, она будет работать до 10 мая. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев высоко оценил экспозицию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 12 тысяч человек посетили выставку трофейной военной техники «Сила в правде — гордость и Победа» в Екатеринбурге за первый день ее работы. Об этом сообщили в полпредстве. В экспозиции представлены образцы вооружения, которые были захвачены российскими военными в зоне СВО. Среди экспонатов — американский танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder, бронетранспортер М113, а также бронеавтомобили Kirpi, Mastiff, HMMWV и другие образцы. «На отдельных площадках выставляется около 100 единиц стрелкового вооружения, порядка 10 видов БПЛА, ударные FPV-дроны и компьютерные симуляторы», — говорится в сообщении. Выставка трофейной техники «Сила в правде — гордость и Победа» открылась 1 мая в парке Маяковского, она будет работать до 10 мая. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев высоко оценил экспозицию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...