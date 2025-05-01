Выставка захваченной техники НАТО вызвала ажиотаж у екатеринбуржцев

Более 12 тысяч человек посетили выставку трофейной военной техники «Сила в правде — гордость и Победа» в Екатеринбурге за первый день ее работы. Об этом сообщили в полпредстве.
В экспозиции представлены образцы вооружения, которые были захвачены российскими военными в зоне СВО. Среди экспонатов — американский танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder, бронетранспортер М113, а также бронеавтомобили Kirpi, Mastiff, HMMWV и другие образцы. «На отдельных площадках выставляется около 100 единиц стрелкового вооружения, порядка 10 видов БПЛА, ударные FPV-дроны и компьютерные симуляторы», — говорится в сообщении.
Выставка трофейной техники «Сила в правде — гордость и Победа» открылась 1 мая в парке Маяковского, она будет работать до 10 мая. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев высоко оценил экспозицию.
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