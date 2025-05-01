Якушев высоко оценил выставку техники из зоны СВО в Екатеринбурге

Выставка трофейной техники из зоны СВО, которая проходит с 1 по 10 мая в Екатеринбурге в парке имени Маяковского, имеет высокое значение, особенно в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«В год 80-летия Великой Победы этот проект имеет особое значение, помогает провести параллели с историей Великой Отечественной войны, познакомить как можно больше жителей страны с реальной силой нашей армии и ее подвигами. Традиционно на площадке выставки во всех регионах, где она будет представлена, партия и „Молодая гвардия“ организуют различные патриотические и интерактивные мероприятия для детей и молодежи», — цитирует слова Якушева пресс-служба партии. Добавив, что в 2024 году выставку посетили почти 1,4 миллиона россиян.
Организована она по всей стране силами «Единой России» и Центрального военного округа. «Каждый экспонат — это общий результат работы военнослужащих группировки войск „Центр“ и специалистов оборонных предприятий. Прикасаясь к представленным образцам, можно прочувствовать, как под шквальным огнем наши бойцы, презирая страх, идут вперед и жгут броню противника», — подчеркнул замполпреда РФ в УрФО Александр Калиберда.
В ЦПКиО представлено 28 военных машин, захваченных на Донецком направлении группировкой войск «Центр» в ходе СВО. Это и танк «Абрамс», и боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», БТР «М113», бронеавтомобили «Кирпи», «Мастиф», «HMMWV» и другие. Плюс ко всему, в четырех павильонах выставлено около 100 единиц стрелкового вооружения, порядка 10 видов дронов, и компьютерные симуляторы.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО проходит при поддержке Якушева. Название ее выбрали подписчики официальных соцсетей «Единой России». В голосовании приняли участие более 5,5 тысяч человек в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Telegram. Почти 40% проголосовали за название «Сила V правде — гордость и Победа».
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