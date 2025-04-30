Главный парк Екатеринбурга заполонила техника НАТО, горожане в шоке. Фото

В ЦПКиО Екатеринбурга открылась выставка трофейной техники с СВО

01 мая 2025 в 17:55 Размер текста - 17 +

Работать выставка будет до 10 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в фан-зоне ЦПКиО открылась выставка трофейного вооружения и техники стран НАТО, захваченной на Донецком направлении группировкой войск «Центр» в ходе СВО. Приехали на нее посмотреть сотни свердловчан. В экспозиции представлены 28 машин. Это и знаменитые американские танки Abrams, бронированные ураном, и боевые машины пехоты Bradley. Выставку посетил корреспондент URA.RU. В парке Маяковского Abrams представлен в одном экземпляре. За этими танками, как и за Bradley, идет на СВО активная охота. «Их подбивают наши беспилотники типа „Ланцет“ или реактивная система залпового огня „Град“. Танк был захвачен на Донецком направлении. Подбит дроном, изнутри полностью выжжен. Люк был открыт и наш дрон залетел», — рассказал участник СВО с позывным «Премьер». Для подвоза и эвакуации людей ВСУ используют на фронте внедорожники — японские Mitsubishi L200, Nissan Navara, американский Ford Ranger, Pegeot Landtrack — французский пикап, выпускаемый компанией Peugeot. Они модифицируются и пулеметами, и «Градами», некоторые имеют возможность глушить российские дроны, некоторые оснащены броней. Пикапы легко преодолевают грязь, крутые подъемы, ездят по песку, при этом на большой скорости. «Доделывают их просто своими руками. Как и мы, бывает, доделываем, улучшаем. То есть это гражданские переделанные [машины]», — объяснил боец с позывным «Белаз». Бронетранспортеры Fv103 Spartan для доставки личного состава и эвакуации, способные, в прямом смысле слова, держаться на плаву и проходить в брод, пришли на вооружение ВСУ из Великобритании, из Франции — VAB, разработанные компанией «Рено». Также YPR-765 (Королевская армия Нидерландов), М113 (США), AT105 САКСОН (Великобритания), BOV-M-86 (Югославия), MAXXPRO (США). Финско-латышские ХА -180 PASI, украинские «Буцефал» и «Гардиан». Бронеавтомобили — Roshel Senator (Канада), Kirpi (Турция), Mastiff (Великобритания), HMMWV (США) — более известные как HUMMER. «Я шокирована, что турецкая техника есть. Мы ездим туда отдыхать, а они технику свою дают на Украину», — удивилась, пришедшая на выставку с 13-летним сыном-кадетом Анна Толмачева. Трофейное оружие с Донбасса можно оценить, потрогать руками в павильонах. Всего их четыре. В них и украинские, американские, бельгийские дробовики, снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, пистолеты, минометы, гранатометы, различные дроны, в том числе «Баба Яга». А еще есть коллекция шевронов (более 1,5 тысячи), купленных и подаренных бойцами из ДНР и ЛНР. Ее собрал свердловский «Народный фронт». В зоне СВО, как утверждают военные, шевроны называют новым видом русского фольклора. Также на выставке можно увидеть оружие времен Великой Отечественной войны. Работать экспозиция будет до 10 мая. В честь открытия выставки 43-я железнодорожная бригада накормила гостей полевой кашей со сладким чаем. Подготовили они ее на три тысячи человек. В июне 2024 года выставка трофейной техники НАТО была представлена в Верхней Пышме. Ранее она вызвала большой ажиотаж в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в фан-зоне ЦПКиО открылась выставка трофейного вооружения и техники стран НАТО, захваченной на Донецком направлении группировкой войск «Центр» в ходе СВО. Приехали на нее посмотреть сотни свердловчан. В экспозиции представлены 28 машин. Это и знаменитые американские танки Abrams, бронированные ураном, и боевые машины пехоты Bradley. Выставку посетил корреспондент URA.RU. В парке Маяковского Abrams представлен в одном экземпляре. За этими танками, как и за Bradley, идет на СВО активная охота. «Их подбивают наши беспилотники типа „Ланцет“ или реактивная система залпового огня „Град“. Танк был захвачен на Донецком направлении. Подбит дроном, изнутри полностью выжжен. Люк был открыт и наш дрон залетел», — рассказал участник СВО с позывным «Премьер». Для подвоза и эвакуации людей ВСУ используют на фронте внедорожники — японские Mitsubishi L200, Nissan Navara, американский Ford Ranger, Pegeot Landtrack — французский пикап, выпускаемый компанией Peugeot. Они модифицируются и пулеметами, и «Градами», некоторые имеют возможность глушить российские дроны, некоторые оснащены броней. Пикапы легко преодолевают грязь, крутые подъемы, ездят по песку, при этом на большой скорости. «Доделывают их просто своими руками. Как и мы, бывает, доделываем, улучшаем. То есть это гражданские переделанные [машины]», — объяснил боец с позывным «Белаз». Бронетранспортеры Fv103 Spartan для доставки личного состава и эвакуации, способные, в прямом смысле слова, держаться на плаву и проходить в брод, пришли на вооружение ВСУ из Великобритании, из Франции — VAB, разработанные компанией «Рено». Также YPR-765 (Королевская армия Нидерландов), М113 (США), AT105 САКСОН (Великобритания), BOV-M-86 (Югославия), MAXXPRO (США). Финско-латышские ХА -180 PASI, украинские «Буцефал» и «Гардиан». Бронеавтомобили — Roshel Senator (Канада), Kirpi (Турция), Mastiff (Великобритания), HMMWV (США) — более известные как HUMMER. Трофейное оружие с Донбасса можно оценить, потрогать руками в павильонах. Всего их четыре. В них и украинские, американские, бельгийские дробовики, снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, пистолеты, минометы, гранатометы, различные дроны, в том числе «Баба Яга». А еще есть коллекция шевронов (более 1,5 тысячи), купленных и подаренных бойцами из ДНР и ЛНР. Ее собрал свердловский «Народный фронт». В зоне СВО, как утверждают военные, шевроны называют новым видом русского фольклора. Также на выставке можно увидеть оружие времен Великой Отечественной войны. Работать экспозиция будет до 10 мая. В честь открытия выставки 43-я железнодорожная бригада накормила гостей полевой кашей со сладким чаем. Подготовили они ее на три тысячи человек. В июне 2024 года выставка трофейной техники НАТО была представлена в Верхней Пышме. Ранее она вызвала большой ажиотаж в Москве.