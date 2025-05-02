Стало известно, куда Зеленский готовит побег с Украины

MK.RU: после сделки с РФ Зеленский покинет Украину и обоснуется в Великобритании
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Семья Зеленского сейчас проживает в Лондоне
Семья Зеленского сейчас проживает в Лондоне Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский после подписания мирного соглашения, вероятнее всего, покинет страну и обоснуется в Великобритании, где уже находится его семья и имеется недвижимость на сумму семи миллионов долларов. Об этом сообщают журналисты.

«Именно там сейчас находится его семья, его дети. С крышей над головой в Британии у четы Зеленских проблем нет. У них в собственности три квартиры в Лондоне общей стоимостью 7 млн долларов», — пишет MK.RU. Кроме того, в Королевстве у него также находится замок Highgrove House за 20 миллионов фунтов, который Зеленский предусмотрительно приобрел в начале СВО.

По данным источника, рядом с Зеленским в случае эмиграции может оказаться глава Офиса президента Андрей Ермак, у которого также есть связи с Великобританией. В то же время нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, вероятнее всего, уедет во Флориду (США), где его семья уже проживает на постоянной основе, и дети учатся в местных школах. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также может переехать в США после заключения мирной сделки, так как он уже имеет опыт ведения бизнеса в стране, а гражданство Украины получил только после 2015 года.

Ранее политолог из Соединенных Штатов Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае капитуляции Украины Зеленскому грозит линчевание. Американец считает, что как только глава киевского режима узнает о капитуляции, попытается улететь из страны.

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Украинский лидер Владимир Зеленский после подписания мирного соглашения, вероятнее всего, покинет страну и обоснуется в Великобритании, где уже находится его семья и имеется недвижимость на сумму семи миллионов долларов. Об этом сообщают журналисты. «Именно там сейчас находится его семья, его дети. С крышей над головой в Британии у четы Зеленских проблем нет. У них в собственности три квартиры в Лондоне общей стоимостью 7 млн долларов», — пишет MK.RU. Кроме того, в Королевстве у него также находится замок Highgrove House за 20 миллионов фунтов, который Зеленский предусмотрительно приобрел в начале СВО. По данным источника, рядом с Зеленским в случае эмиграции может оказаться глава Офиса президента Андрей Ермак, у которого также есть связи с Великобританией. В то же время нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, вероятнее всего, уедет во Флориду (США), где его семья уже проживает на постоянной основе, и дети учатся в местных школах. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также может переехать в США после заключения мирной сделки, так как он уже имеет опыт ведения бизнеса в стране, а гражданство Украины получил только после 2015 года. Ранее политолог из Соединенных Штатов Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае капитуляции Украины Зеленскому грозит линчевание. Американец считает, что как только глава киевского режима узнает о капитуляции, попытается улететь из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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