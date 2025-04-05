Россия и США предпринимаются разрешить ситуацию на Украине. Делегации двух стран провели несколько встреч, для обсуждения украинского кризиса, глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп совершили несколько телефонных разговоров. Многие политики и эксперты предполагают, что конфликт закончится в 2025 году. На этом фоне поднимается вопрос о будущем главы Украины Владимира Зеленского.
По словам бывшего депутата Верховной Рады Виктора Уколова, Зеленский начал рассматривать возможность изменения конституционного направления Украины. Политик считает, что Зеленский уйдет от планов по интеграции страны в НАТО, ради мира с РФ. Что будет с украинским лидером после завершения СВО — в материале URA.RU.
Близится конец конфликта
Изменение конституции
Зеленский начал рассматривать возможность изменения конституционного направления Украины, ориентированного на интеграцию в НАТО, установленного в 2019 году. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Виктор Уколов. По его словам, такой шаг может быть предпринят в целях достижения мирного соглашения с Россией.
Уколов связал это с расследованием нового дела против бывшего президента страны Петра Порошенко* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который и вписал в конституцию курс на Североатлантический альянс. Эксперт отметил, что, чтобы признать изменения нелегитимными и отменить их, Зеленский может обратиться в Конституционный суд Украины (КСУ).
Европа постоянно пытается сорвать переговоры по Украине
Европейские страны активно мешают проведению мирных переговоров по разрешению конфликта в Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, Вашингтон вместе с Киевом рассматривает возможность заключения соглашения, касающегося украинских ресурсов. Такой шаг углубит зависимость Украины от Соединенных Штатов и может стать препятствием для ее будущего вступления в Европейский Союз.
Идея Путина
Президент России Владимир Путин выдвинул идею установления временного внешнего управления на территории Украины под руководством Организации Объединенных Наций (ООН). Главе США Дональду Трампу предложили рассмотреть данное предложение находится в соответствии с его наработками.
Как долго Зеленский может оставаться у власти
Полномочия главы Украины закончились в марте 2024 года. Однако выборы в стране не провели из-за введенного военного положения. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу.
Конституция Украины позволяет Зеленскому диктатуру
Украинское законодательство позволит главе страны Владимиру Зеленскому еще долго оставаться у власти, бесконечно продлевая военное положение, на должности, которую он сам придумает. Там нет понятия «исполняющий обязанности», отмечал политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко в апреле 2024. Тогда, по его словам, на Украине началась диктатура.
Эксперт выражал мнение, что то, что сейчас происходит на Украине, — это искусственно созданная правовая политика, направленная на сохранение власти нынешнего лидера страны. По его словам, на Украине все находится в ручном управлении Зеленского, и полноценно в стране не работает ни один орган власти. Скачко указал, что так как понятия «исполняющий обязанности президента» в украинском законодательстве нет, Зеленскому могут придумать какую-нибудь должность, чтобы оставить его у власти.
Политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин уточнил, что за выборами президента должны идти выборы Верховной Рады Украины. Из-за их отсутствия парламент тоже вне закона. «Страна скатилась к фашисткой диктатуре, где правительство безотчетно обогащается за счет военных действий», — подытожил эксперт.
Линчевание
Политолог из Соединенных Штатов Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае капитуляции Украины нынешнему Зеленскому грозит линчевание. Американец считает, что глава Украины как только узнает о капитуляции, попытается улететь из страны.
Побег
О бегстве Зеленского из страны говорят и другие эксперты. Например, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, если президент США Дональд Трамп перестанет поставлять Киеву военную помощь, то Зеленскому придется податься в бега. Эксперт выразил мнение, что единственной надеждой Зеленского является то, что в случае бегства его поддержат те же круги, которые способствовали началу конфликта.
Его ждет судьба Каддафи или Хусейна
Обозреватель китайского портала Tencent считает, что Зеленский может закончить как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн. В материале подчеркивается, что политическая и социальная обстановка в Украине становится все более опасной для Зеленского. Китайский обозреватель считает, что исход политической карьеры Зеленского будет зависеть от отношения мирового сообщества, лояльности армии и поддержки народа.
Каддафи был убит в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами. Он попал под перекрестный огонь, его госпитализировали, но спасти жизнь не смогли. Каддафи скончался в больнице города Мисураты 20 октября 2011 года.
Саддама Хусейна 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал виновным в массовом убийстве 148 шиитских жителей. В результате чего ему была назначена смертная казнь путем повешения.
В США не комментируют будущее Зеленского
В США отказались комментировать будущее украинского лидера. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов, о том, что будет с Зеленским в случае разрешения конфликта.
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