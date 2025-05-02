Алаудинов: участники курской операции «Поток» возвращаются в бой

Участники рискованной операции «Поток», которая стала толчком для полного освобождения Курской области, начинают постепенно возвращаться в строй. Об этом рассказал командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Ребята, которые у нас принимали участие непосредственно в операции „Поток“. Действительно, часть из них до сих пор находится на лечении. Я скажу, что у них со здоровьем уже намного лучше, часть из них уже потихоньку возвращается в строй», уточнил Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.
Он также вновь акцентировал внимание на мужестве и патриотизме бойцов, которые рискуя своей жизнью прошли через незадействованный газопровод и проникли в тыл украинских сил в районе Суджи. Операция была проведена в начале марта.
Операция «Поток» стартовала 9 марта, когда более 800 российских военнослужащих, включая бойцов группы «Аида», проникли в тыл ВСУ через заброшенный участок газопровода для создания стратегического плацдарма в районе Суджи. Большинство участников операции получили осложнения из-за длительного пребывания внутри трубы и продолжают лечение, однако командование отмечает положительную динамику восстановления и рассчитывает на скорое возвращение всех бойцов к службе.
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