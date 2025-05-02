«Урод»: Пригожин ответил Гордону*, оскорбившему Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «уродом» украинского блогера Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом; внесен в список террористов и экстремистов), который ранее позволил себе оскорбительные комментарии в адрес его жены — певицы Валерии. Об этом он сказал в интервью журналистам.
«Это называется цивилизацией? Такие оскорбления в адрес женщины, матери троих детей, он же просто урод», — заявил Пригожин изданию aif.ru. По его словам, подобные действия считаются проявлением неуважения не только к Валерии, но и к институту семьи в целом.
Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал Службу Безопасности Украины за инициативу проверить Валерию из-за клипа на песню «С чего начинается Родина». Тогда он назвал такие действия проявлением «дегенеративного мышления» и подчеркнул, что видеоролик был снят на площадке «Москино», а не в зоне боевых действий, и представлял собой репетицию перед телепередачей.
*Дмитрий Гордон — признан иноагентом на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов
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