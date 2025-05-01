Толпы екатеринбуржцев атаковали главный парк: фото и видео, что они там ищут

В парке Маяковского в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из желающих попасть на выставку трофейной техники НАТО, которую привезли из зоны спецоперации. Судя по видео, которое появилось в соцсетях, толпа тянется от тира у площади Театра эстрады до фан-зоны. В пресс-службе ЦПКиО пояснили URA.RU, что очередь скапливается из-за досмотра.
«Как и в рамках проведения любого массового события, при входе на выставку организованы досмотровые мероприятия. Очередь есть, но двигается достаточно быстро», — уточнили представители парка.
Выставка трофейной техники открылась 1 мая и будет работать до 10 мая, она организована по всей стране силами «Единой России» и Центрального военного округа. Экспозиция включает 28 военных машин, захваченных на Донецком направлении, а также стрелковое вооружение и дроны. За первый день работы выставки ее посетило более 12 тысяч человек.
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