В Московской области задержали поезда из-за снегопада и падения деревьев

Из-за снегопада и падения деревьев на транспортные пути в Московской области задержали семь пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.
«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов. [Это] №142 Смоленск — Архангельск, № 102 Москва — Ярославль, № 21 Лабытнанги — Москва, № 101 Ярославль — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 107 Вологда — Москва, № 16 Москва — Архангельск», — говорится в обращении в Telegram.
В компании подчеркнули, что пассажиров, которые ждут более четырех часов, обеспечили питанием. В настоящее время поезда продолжают движение.
2 мая в Московской области зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. В некоторых регионах отмечаются перебои с электроснабжением. Деревья повалило на автомобили и транспортную инфраструктуру. URA.RU вело онлайн-трансляцию
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