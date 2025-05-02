В Московской области задержали поезда из-за снегопада и падения деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за снегопадов семь поездов были задержаны
Из-за снегопадов семь поездов были задержаны Фото:
новость из сюжета
Москву завалило снегом в начале мая

Из-за снегопада и падения деревьев на транспортные пути в Московской области задержали семь пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов. [Это] №142 Смоленск — Архангельск, № 102 Москва — Ярославль, № 21 Лабытнанги — Москва, № 101 Ярославль — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 107 Вологда — Москва, № 16 Москва — Архангельск», — говорится в обращении в Telegram. 

В компании подчеркнули, что пассажиров, которые ждут более четырех часов, обеспечили питанием. В настоящее время поезда продолжают движение. 

2 мая в Московской области зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. В некоторых регионах отмечаются перебои с электроснабжением. Деревья повалило на автомобили и транспортную инфраструктуру. URA.RU вело онлайн-трансляцию 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за снегопада и падения деревьев на транспортные пути в Московской области задержали семь пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги. «По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов. [Это] №142 Смоленск — Архангельск, № 102 Москва — Ярославль, № 21 Лабытнанги — Москва, № 101 Ярославль — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 107 Вологда — Москва, № 16 Москва — Архангельск», — говорится в обращении в Telegram.  В компании подчеркнули, что пассажиров, которые ждут более четырех часов, обеспечили питанием. В настоящее время поезда продолжают движение.  2 мая в Московской области зафиксировано рекордное количество осадков в виде снега с 1902 года. В некоторых регионах отмечаются перебои с электроснабжением. Деревья повалило на автомобили и транспортную инфраструктуру. URA.RU вело онлайн-трансляцию 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...