02 мая 2025
01 мая 2025

В Тюмени в страшной аварии пострадала мать с трехмесячным младенцем

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали двое взрослых и младенец ( архивное фото)
В аварии пострадали двое взрослых и младенец ( архивное фото) Фото:

Вечером 2 мая на регулируемом перекрестке улиц Фармана Салманова и Заполярной в Тюмени произошла крупная дорожная авария с участием автомобилей «Лада» и «Мазда». В результате столкновения травмы получили двое взрослых, а также трехмесячный младенец. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Тюменской области.

«В результате ДТП получили ранения 37-летний водитель „Лады“ и пассажирки этого автомобиля: 38-летняя мама с 3-х месячной дочкой. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье у матери на руках», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По предварительной версии водитель «Лады» при повороте не уступил дорогу «Мазде», что привело к ДТП. Пострадавшие доставлены в больницу, но после осмотра отпущены домой. На водителя «Лады» составлен протокол за нарушение правил перевозки детей.

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Вечером 2 мая на регулируемом перекрестке улиц Фармана Салманова и Заполярной в Тюмени произошла крупная дорожная авария с участием автомобилей «Лада» и «Мазда». В результате столкновения травмы получили двое взрослых, а также трехмесячный младенец. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Тюменской области. «В результате ДТП получили ранения 37-летний водитель „Лады“ и пассажирки этого автомобиля: 38-летняя мама с 3-х месячной дочкой. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье у матери на руках», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительной версии водитель «Лады» при повороте не уступил дорогу «Мазде», что привело к ДТП. Пострадавшие доставлены в больницу, но после осмотра отпущены домой. На водителя «Лады» составлен протокол за нарушение правил перевозки детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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