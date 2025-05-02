В Тюмени в страшной аварии пострадала мать с трехмесячным младенцем

Вечером 2 мая на регулируемом перекрестке улиц Фармана Салманова и Заполярной в Тюмени произошла крупная дорожная авария с участием автомобилей «Лада» и «Мазда». В результате столкновения травмы получили двое взрослых, а также трехмесячный младенец. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Тюменской области.
«В результате ДТП получили ранения 37-летний водитель „Лады“ и пассажирки этого автомобиля: 38-летняя мама с 3-х месячной дочкой. Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье у матери на руках», — сообщили в telegram-канале ведомства.
По предварительной версии водитель «Лады» при повороте не уступил дорогу «Мазде», что привело к ДТП. Пострадавшие доставлены в больницу, но после осмотра отпущены домой. На водителя «Лады» составлен протокол за нарушение правил перевозки детей.
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