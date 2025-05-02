Пермская филармония «Триумфа» отметит день рождения в стиле сериала » Твин Пикс»

Пермская филармония «Триумф» отметит свой девятый день рождения в стиле культового сериала «Твин Пикс» (18+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения в telegram-канале.
«День рождения „Триумфа“ состоится в стиле культового сериала „Твин Пикс“. Это будет наш девятый сезон, а еще дань творчеству двум талантливейшим личностям — режиссеру Дэвиду Линчу и композитору Анджело Бадаламенти», — рассказали в пресс-службе филармонии.
К участию в праздничном концерте приглашены екатеринбургский композитор Антон Леонтьев, оперный режиссер Мария Рубина и оркестр. Зрителей ожидает более часа музыки Анджело Бадаламенти в живом исполнении. Но это будет не просто концерт — на один день в «Триумфе» воссоздадут загадочную атмосферу «Твин Пикса». Концерт состоится 19 мая, начало — в 19:00.
В конце января пермяки почтили память Дэвида Линча, который умер 15 января, специальным кинопоказом. Любители творчества культового режиссера собрались на специальный кинопоказ. Они посмотрели документальную ленту «Линч» (18+) Джейсона Шойнемана.
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