Магнитная буря 4 мая 2025: прогноз геомагнитной активности и вспышек на Солнце

Лаборатория солнечной активности: шанс геомагнитного шторма — 22%
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Магнитная буря обрушится на Землю уже на следующей неделе
Магнитная буря обрушится на Землю уже на следующей неделе Фото:

Магнитные бури начали беспокоить метеозависимых людей с самого начала мая. 3 числа уровень магнитосферы резко вырос до «красных» значений. О том, чего ждать от геомагнитной активности 4 мая 2025 года — в материале URA.RU.

Солнечная активность в начале мая 2025

За последние несколько дней активность на Солнце начала уменьшаться. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень возмущений на звезде опустился до 4 баллов из 10 возможных. За сутки эксперты зафиксировали лишь 2 небольшие вспышки на Солнце. Они никак не должны повлиять на состояние магнитосферы Земли.

Магнитная буря 4 мая 2025

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

По предварительному прогнозу ученых, 4 мая 2025 года магнитосфера Земли должна остаться спокойной с вероятностью 53%. Эксперты предполагают, что уровень геомагнитной активности должен оставаться на «зеленом» уровне. Однако исключать возможность магнитной бури нельзя: возможность слабых возмущений в магнитосфере оценивается в 25%, а шанс магнитного шторма — 22%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

После магнитной бури 3 мая людям стоит готовиться к шторму уже на следующей неделе. Геомагнитный шторм обрушится на Землю в среду 7 числа. Также уровень магнитосферы Земли вырастет до «красных» значений в конце мая: 28 и 29 числа. Также возмущения в магнитосфере стоит ожидать 5, 8, 9, 18, 19, 20, 21 и 30 числа.

Помимо этого, ученые прогнозируют магнитную бурю в самом начале лета. Предварительно, шторм придет 1 июня, а на следующий день уровень магнитосферы Земли останется на «оранжевом» уровне.

Что делать метеозависимым

Магнитные бури регулярно влияют на состояние здоровья миллион людей. Чаще всего на головные боли, проблемы со сном и потерю концентрации внимания жалуются люди в возрасте от 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением. Но метеозависимость может возникнуть у кого угодно.

Врачи считают, что лучший способ справиться с магнитными бурями — это начать следить за своим образом жизни. Правильное питание, регулярный сон, отказ от вредных привычек и физкультура помогут держать организм в тонусе и снизить влияние внешних воздействий. Но если здоровый образ жизни не помогает — стоит обратиться в больницу, ведь метеозависимость может указывать на невыявленное хроническое заболевание.

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Магнитные бури начали беспокоить метеозависимых людей с самого начала мая. 3 числа уровень магнитосферы резко вырос до «красных» значений. О том, чего ждать от геомагнитной активности 4 мая 2025 года — в материале URA.RU. Солнечная активность в начале мая 2025 За последние несколько дней активность на Солнце начала уменьшаться. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень возмущений на звезде опустился до 4 баллов из 10 возможных. За сутки эксперты зафиксировали лишь 2 небольшие вспышки на Солнце. Они никак не должны повлиять на состояние магнитосферы Земли. Магнитная буря 4 мая 2025 По предварительному прогнозу ученых, 4 мая 2025 года магнитосфера Земли должна остаться спокойной с вероятностью 53%. Эксперты предполагают, что уровень геомагнитной активности должен оставаться на «зеленом» уровне. Однако исключать возможность магнитной бури нельзя: возможность слабых возмущений в магнитосфере оценивается в 25%, а шанс магнитного шторма — 22%. Прогноз магнитных бурь на месяц После магнитной бури 3 мая людям стоит готовиться к шторму уже на следующей неделе. Геомагнитный шторм обрушится на Землю в среду 7 числа. Также уровень магнитосферы Земли вырастет до «красных» значений в конце мая: 28 и 29 числа. Также возмущения в магнитосфере стоит ожидать 5, 8, 9, 18, 19, 20, 21 и 30 числа. Помимо этого, ученые прогнозируют магнитную бурю в самом начале лета. Предварительно, шторм придет 1 июня, а на следующий день уровень магнитосферы Земли останется на «оранжевом» уровне. Что делать метеозависимым Магнитные бури регулярно влияют на состояние здоровья миллион людей. Чаще всего на головные боли, проблемы со сном и потерю концентрации внимания жалуются люди в возрасте от 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением. Но метеозависимость может возникнуть у кого угодно. Врачи считают, что лучший способ справиться с магнитными бурями — это начать следить за своим образом жизни. Правильное питание, регулярный сон, отказ от вредных привычек и физкультура помогут держать организм в тонусе и снизить влияние внешних воздействий. Но если здоровый образ жизни не помогает — стоит обратиться в больницу, ведь метеозависимость может указывать на невыявленное хроническое заболевание.
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