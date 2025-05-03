Зеленский уговаривает иностранцев проигнорировать празднование Дня Победы в Москве

Украина не рекомендует иностранным делегациям посещать Парад Победы 9 мая в Москве из соображений безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
«Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ [9 мая]. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — сообщил Зеленский.
Он также отметил, что Украина не гарантирует безопасность иностранцев. Поскольку не несет ответственность за действия России. Зеленский подчеркнул, что российская сторона обладает возможностью самостоятельно предпринимать любые действия в отношении гостей, а затем возлагать ответственность за произошедшее на Украину.
«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о введении режима прекращения огня с 8 по 11 мая. Вместо этого Зеленский настаивает на установлении перемирия сроком на 30 дней — эта инициатива соответствует позиции, которую ранее озвучили Соединенные Штаты.
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