Зеленский уговаривает иностранцев проигнорировать празднование Дня Победы в Москве

Зеленский: Украина не рекомендует иностранным делегациям посещать РФ 9 мая
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Зеленский рекомендовал иностранным делегациям не посещать Парад Победы в Москве
Зеленский рекомендовал иностранным делегациям не посещать Парад Победы в Москве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не рекомендует иностранным делегациям посещать Парад Победы 9 мая в Москве из соображений безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ [9 мая]. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — сообщил Зеленский.

Он также отметил, что Украина не гарантирует безопасность иностранцев. Поскольку не несет ответственность за действия России. Зеленский подчеркнул, что российская сторона обладает возможностью самостоятельно предпринимать любые действия в отношении гостей, а затем возлагать ответственность за произошедшее на Украину.

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о введении режима прекращения огня с 8 по 11 мая. Вместо этого Зеленский настаивает на установлении перемирия сроком на 30 дней — эта инициатива соответствует позиции, которую ранее озвучили Соединенные Штаты.

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Украина не рекомендует иностранным делегациям посещать Парад Победы 9 мая в Москве из соображений безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время общения с журналистами. «Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ [9 мая]. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — сообщил Зеленский. Он также отметил, что Украина не гарантирует безопасность иностранцев. Поскольку не несет ответственность за действия России. Зеленский подчеркнул, что российская сторона обладает возможностью самостоятельно предпринимать любые действия в отношении гостей, а затем возлагать ответственность за произошедшее на Украину. «Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты», — сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о введении режима прекращения огня с 8 по 11 мая. Вместо этого Зеленский настаивает на установлении перемирия сроком на 30 дней — эта инициатива соответствует позиции, которую ранее озвучили Соединенные Штаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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