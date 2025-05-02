Международная сеть откроет умную кофейню в пермском ТЦ

Международная сеть кофеен «Дринкит» открывает точку в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». Об этом сообщили журналисты.
«В „IMALL“ откроют умную кофейню. Еще одна точка может появиться по улице Белинского, 6Б», — пишет «В курсе.ру».
Здесь сделать заказ можно будет удаленно, а забрать — со специальной стойки. Потребителям предложат напиток с возможностью «настройки» (выбор молока, пенки и прочее).
О том, что «Дринкит» заходит в Пермь, URA.RU писало ранее. Основатель компании и владелец сети пиццерий Dodo Федор Овчинников анонсировал запуск работы в начале текущего года. О том, какие еще рестораны и кафе планируют открыть в Перми в ближайшем будущем — узнаете из нашей публикации.
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