02 мая 2025

Международная сеть откроет умную кофейню в пермском ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Фишка точки — это возможность оформить заказ удаленно
Фишка точки — это возможность оформить заказ удаленно Фото:

Международная сеть кофеен «Дринкит» открывает точку в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». Об этом сообщили журналисты.

«В „IMALL“ откроют умную кофейню. Еще одна точка может появиться по улице Белинского, 6Б», — пишет «В курсе.ру».

Здесь сделать заказ можно будет удаленно, а забрать — со специальной стойки. Потребителям предложат напиток с возможностью «настройки» (выбор молока, пенки и прочее).

О том, что «Дринкит» заходит в Пермь, URA.RU писало ранее. Основатель компании и владелец сети пиццерий Dodo Федор Овчинников анонсировал запуск работы в начале текущего года. О том, какие еще рестораны и кафе планируют открыть в Перми в ближайшем будущем — узнаете из нашей публикации.

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Международная сеть кофеен «Дринкит» открывает точку в пермском ТРЦ «IMALL Эспланада». Об этом сообщили журналисты. «В „IMALL“ откроют умную кофейню. Еще одна точка может появиться по улице Белинского, 6Б», — пишет «В курсе.ру». Здесь сделать заказ можно будет удаленно, а забрать — со специальной стойки. Потребителям предложат напиток с возможностью «настройки» (выбор молока, пенки и прочее). О том, что «Дринкит» заходит в Пермь, URA.RU писало ранее. Основатель компании и владелец сети пиццерий Dodo Федор Овчинников анонсировал запуск работы в начале текущего года. О том, какие еще рестораны и кафе планируют открыть в Перми в ближайшем будущем — узнаете из нашей публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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