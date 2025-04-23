Какие рестораны и кафе планируют открыть в Перми

В Перми готовятся к запуску сразу несколько гастрономических проектов. Горожанам предложат отведать блюда разных стран Европы и Азии. Где будут располагаться заведения и когда планируют встречать первых гостей — в материале URA.RU.
Турецкая кухня
Кафе турецкой кухни «Мармарис» появится на улице Белинского, 6б. В меню будет национальная еда, которую можно будет заказать на вынос или съесть в зале. Дата открытия пока неизвестна.
Израильская кухня
Заведение «Мигранты», специализирующееся на израильской кухне, откроется на улице Островского, 93Б. Гостям кафе предложат хумус, бейглы, питы и другие блюда. Проект запускает основатель пекарни «Брэдбери» Олег Пастухов. Когда откроется кафе, не уточняется.
Корейская кухня
Поклонники k-pop, дорам и аниме второй год ждут открытие кафе корейского стритфуда «Чико». Заведение находится в ТЦ «Колизей Атриум». В конце 2024 года туда начали набирать персонал, а в феврале 2025 года планировали закончить ремонт. Но кафе так и не открылось.
Грузинская кухня
Ресторан грузинской кухни «Кисмараули» появится на месте «Дуная» на улице Луначарского, 97б. Заведение относится к гастрономическому холдингу LobanovRest, которому также принадлежат «Аджика», «Деликатес», Opera lounge, Liberty bar и Chill out. Открытие запланировано на май 2025 года.
Коми-пермяцкая и итальянская кухни
В строящемся отеле Hampton by Hilton на улице Окулова, 14 откроют ресторан коми-пермяцкой кухни «Тов». Руководить проектом будет шеф-повар Егор Астраханцев, который участвовал в кулинарном шоу «Битва шефов». Также в здании гостиницы планировал открыть заведение высокой итальянской кухни ресторатор Уиллиам Ламберти. Даты открытия ресторанов неизвестны.
Международная кухня
В гостинице Radisson появится гриль-ресторан Stoke. Заведение специализируется на блюдах международной кухни. Оно будет располагаться на третьем этаже отеля, откуда отрывается вид на Каму. Забронировать номер в гостинице можно с июня 2025 года.
Русская кухня
В Перми готовятся к открытию сразу два заведения русской кухни. Первое — ресторан River на улице Монастырская, 60. Гостей будут угощать блюдами русской кухни приготовленным по европейским стандартам. Открыть проект планируют весной 2025 года.
Второе заведение — кафе быстрого питания «Крошка Картошка». Об открытии кафе в Перми сеть заявила в апреле 2025 года. Где и когда появится первое кафе, неизвестно. Блогеры предполагают, что заведение займет площадку на фудкорте одного из торгово-развлекательных центров.
Кафе здорового питания
Казанская сеть кафе здорового питания «Пэпэ» в июне 2025 года планирует открыть заведение в Перми. Кафе будет находиться на улице Чернышевского, 20. В меню — блюда из овощей, а также соки и смузи. Все блюда оформляют как в социальной сети «Пинтерест».
Кондитерские и кофейни
Новые проекты готовят к открытию основатели кафе Caramella и «Фрай». Но адреса и даты пока держат в секрете.
Еще одно кафе появится рядом с камским мостом на улице Монастырская, 60. Речь о заведении «SanSebastian»ская». В меню — запеченные баскские чизкейки с соусами собственного приготовления, вишневый пирог и турецкий чай. Открыться планируют 25 апреля.
На улице Сибирская, 19 появится кафе федеральной сети «Ванлав». Ее основал Бегзад Рамазанов в Махачкале. Кафе уже работают в Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге. Кода можно будет посетить заведение в Перми, неизвестно.
Также в Пермь планирует зайти международная сеть кофеен «Дринкит». Вместе с «Додо пиццей» она входит в компанию Dodo Brands. Кроме России заведения работают в Астане и Дубае. О запуске заведения в Перми начали говорить еще осенью 2024 года, но адреса и даты открытия пока нет.
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