Российские подразделения, а частности, представители чеченского батальона «Ахмат» предотвратили попытку проникновения украинских военных на территорию Курской области на сумском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сумское направление. Здесь нацисты из ВСУ стараются снова проникнуть на территорию России. Мощной преградой на их пути стоят доблестные российские воины из <...> „Ахмата“ с другими подразделениями. <...> Предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Бойцы отряда «Каштана» спецназа «Ахмат» действовали во взаимодействии со штурмовыми группамивторой бригады спецназа и 15-го танкового полка первого мотострелкового соединения. Для выявления позиций противника использовались беспилотные летательные аппараты, после чего координаты передавались артиллеристам и танкистам для нанесения точных ударов. В результате операции группа противника была уничтожена, а попытка прорыва полностью пресечена.
Ранее российские подразделения, включая спецназ «Ахмат» и морскую пехоту, уже наносили удары по скоплениям украинских военных на сумском направлении, используя установки «Град» и беспилотники. В результате этих операций противник понес значительные потери в живой силе и технике, а попытки ВСУ перебросить боеприпасы к линии фронта были сорваны.
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