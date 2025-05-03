NBC: Крым стал ключевым фактором в переговорах по поводу СВО

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Крым стал проверкой на прочность переговорщиков
Крым стал проверкой на прочность переговорщиков Фото:

Крым является ключевым вопросом в переговорах по поводу конфликта между Россией и Украиной. Отношение к этой территории со стороны Запада говорит о силе его переговорных позиций, рассказал американская телекомпания NBC.

«Крым — это суть. Украинцы опасаются признания Крыма российским. Крым — это проверка на принципиальность и стойкость. Не только для Украины, но и для всего мира», — пишет NBC. Регион, расположенный на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока, обладает исключительным стратегическим, торговым и военным значением, а кроме того, отличается богатым духовным наследием, отмечает телеканал.

Вопрос принадлежности Крыма является ключевым в процессе переговоров, пишет NBC. И примечателен тот факт, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон готов признать полуостров российским.

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Крым является ключевым вопросом в переговорах по поводу конфликта между Россией и Украиной. Отношение к этой территории со стороны Запада говорит о силе его переговорных позиций, рассказал американская телекомпания NBC. «Крым — это суть. Украинцы опасаются признания Крыма российским. Крым — это проверка на принципиальность и стойкость. Не только для Украины, но и для всего мира», — пишет NBC. Регион, расположенный на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока, обладает исключительным стратегическим, торговым и военным значением, а кроме того, отличается богатым духовным наследием, отмечает телеканал. Вопрос принадлежности Крыма является ключевым в процессе переговоров, пишет NBC. И примечателен тот факт, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон готов признать полуостров российским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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