Большинство украинцев готовы покинуть свою страну, чтобы не отправляться на фронт. Об этом сообщает The Guardian.
«Население России примерно в четыре раза больше, чем оставшееся на Украине. Большинство украинцев, которые были готовы присоединиться и сражаться, сделали это давно. А многие другие, кто не был призван, предпочли бы покинуть страну, чем рисковать жизнью», — передает газета.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что президент Владимир Путин стремится защитить граждан Украины от действий киевских властей. В подтверждение этого Рогов сослался на требование остановить принудительную мобилизацию на территории Украины, с которым Путин выступил в ходе переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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