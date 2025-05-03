The Guardian: украинцы готовы бежать из страны, чтобы не воевать

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Оставшиеся на гражданке украинцы не хотят воевать
Оставшиеся на гражданке украинцы не хотят воевать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство украинцев готовы покинуть свою страну, чтобы не отправляться на фронт. Об этом сообщает The Guardian.

«Население России примерно в четыре раза больше, чем оставшееся на Украине. Большинство украинцев, которые были готовы присоединиться и сражаться, сделали это давно. А многие другие, кто не был призван, предпочли бы покинуть страну, чем рисковать жизнью», — передает газета.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что президент Владимир Путин стремится защитить граждан Украины от действий киевских властей. В подтверждение этого Рогов сослался на требование остановить принудительную мобилизацию на территории Украины, с которым Путин выступил в ходе переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

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Большинство украинцев готовы покинуть свою страну, чтобы не отправляться на фронт. Об этом сообщает The Guardian. «Население России примерно в четыре раза больше, чем оставшееся на Украине. Большинство украинцев, которые были готовы присоединиться и сражаться, сделали это давно. А многие другие, кто не был призван, предпочли бы покинуть страну, чем рисковать жизнью», — передает газета. В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что президент Владимир Путин стремится защитить граждан Украины от действий киевских властей. В подтверждение этого Рогов сослался на требование остановить принудительную мобилизацию на территории Украины, с которым Путин выступил в ходе переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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