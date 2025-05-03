Единственная дорога, по которой можно было выехать из деревень Малая Ченчерь, Большая Ченчерь, Новопокровка и поселка Челюскинцев (Казанский район Тюменской области) в Ишим, оказалась смыта паводком. Об этом сообщили местные жители.
«В Тюменской области начался потоп. Дорогу между селами Шагалово и Ченчерь смыло мощным потоком паводка», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1».
Они также опубликовали видео. На кадрах видно, что вода полностью смыла земляную дорогу. URA.RU Направило запрос в мэрию района. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что что в деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Это первые пострадавшие территории жителей. Теперь же паводок угрожает деревне Бутырки (Ишимский район Тюменской области). Вода уже подошла к защитному валу. Сейчас в поселение направлены дополнительные силы, чтобы укрепить наиболее уязвимые участки.
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