03 мая 2025
02 мая 2025

Единственный выезд из тюменских деревень смыло паводком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода полностью смыла земляную дорогу между деревнями Шагалово и Ченчерь
Вода полностью смыла земляную дорогу между деревнями Шагалово и Ченчерь Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Единственная дорога, по которой можно было выехать из деревень Малая Ченчерь, Большая Ченчерь, Новопокровка и поселка Челюскинцев (Казанский район Тюменской области) в Ишим, оказалась смыта паводком. Об этом сообщили местные жители.

«В Тюменской области начался потоп. Дорогу между селами Шагалово и Ченчерь смыло мощным потоком паводка», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1».

Они также опубликовали видео. На кадрах видно, что вода полностью смыла земляную дорогу. URA.RU Направило запрос в мэрию района. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что что в деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Это первые пострадавшие территории жителей. Теперь же паводок угрожает деревне Бутырки (Ишимский район Тюменской области). Вода уже подошла к защитному валу. Сейчас в поселение направлены дополнительные силы, чтобы укрепить наиболее уязвимые участки.

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Единственная дорога, по которой можно было выехать из деревень Малая Ченчерь, Большая Ченчерь, Новопокровка и поселка Челюскинцев (Казанский район Тюменской области) в Ишим, оказалась смыта паводком. Об этом сообщили местные жители. «В Тюменской области начался потоп. Дорогу между селами Шагалово и Ченчерь смыло мощным потоком паводка», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1». Они также опубликовали видео. На кадрах видно, что вода полностью смыла земляную дорогу. URA.RU Направило запрос в мэрию района. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что что в деревне Симонова (Тюменская область) паводковыми водами оказались затоплены четыре участка с домами. Это первые пострадавшие территории жителей. Теперь же паводок угрожает деревне Бутырки (Ишимский район Тюменской области). Вода уже подошла к защитному валу. Сейчас в поселение направлены дополнительные силы, чтобы укрепить наиболее уязвимые участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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