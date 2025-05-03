Житель Кургана поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Богатый улов больших щук получился на старице Тобола. Рыбка перезимовала и активно клюет на удочку», — сообщил мужчина в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
В Курганской области, несмотря на сезонные запреты из-за нереста, большинство жителей могут рыбачить. Как рассказал начальник отдела госконтроля Росрыболовства в регионе Алексей Коев, чтобы не нарушать закон, любителям следует ловить рыбу только в разрешенных местах. Рыбачить можно с берега, но на орудиях лова не должно быть более двух крючков, отметил Коев.
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