03 мая 2025
02 мая 2025

Курганец наловил больших щук на старице Тобола. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отличный улов ждал рыбака
Отличный улов ждал рыбака Фото:

Житель Кургана поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Богатый улов больших щук получился на старице Тобола. Рыбка перезимовала и активно клюет на удочку», — сообщил мужчина в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

В Курганской области, несмотря на сезонные запреты из-за нереста, большинство жителей могут рыбачить. Как рассказал начальник отдела госконтроля Росрыболовства в регионе Алексей Коев, чтобы не нарушать закон, любителям следует ловить рыбу только в разрешенных местах. Рыбачить можно с берега, но на орудиях лова не должно быть более двух крючков, отметил Коев. 

Щуки клюют на старице реки
Щуки клюют на старице реки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана поймал взрослых щук на обычную удочку в районе старицы Тобола. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Богатый улов больших щук получился на старице Тобола. Рыбка перезимовала и активно клюет на удочку», — сообщил мужчина в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. В Курганской области, несмотря на сезонные запреты из-за нереста, большинство жителей могут рыбачить. Как рассказал начальник отдела госконтроля Росрыболовства в регионе Алексей Коев, чтобы не нарушать закон, любителям следует ловить рыбу только в разрешенных местах. Рыбачить можно с берега, но на орудиях лова не должно быть более двух крючков, отметил Коев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...