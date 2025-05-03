03 мая 2025

В Техасе произошло сильное землетрясение

В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,4
© Служба новостей «URA.RU»
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Очаг землетрясения залег на глубине восемь километров
Очаг землетрясения залег на глубине восемь километров Фото:

На западе штата Техас зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

«Землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск)», — передают сейсмологи на сайте центра. Подземные толчки произошли в 185 километрах от города Одесса с населением более 115 тысяч человек.

Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине восьми километров. Данные о пострадавших или разрушениях пока отсутствуют.

Ранее на юге Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,5. Сейсмологический центр предупредил о возможном цунами в прибрежных районах.

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На западе штата Техас зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. «Землетрясение произошло в 01.47 по времени UTC (04.47 мск)», — передают сейсмологи на сайте центра. Подземные толчки произошли в 185 километрах от города Одесса с населением более 115 тысяч человек. Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине восьми километров. Данные о пострадавших или разрушениях пока отсутствуют. Ранее на юге Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,5. Сейсмологический центр предупредил о возможном цунами в прибрежных районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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