03 мая 2025

За медпомощью обратились 12 пассажиров автобуса, слетевшего в кювет под Суксуном

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитализация потребовалась двоим
Госпитализация потребовалась двоим Фото:

В Прикамье в результате аварии со слетевшим в кювет и перевернувшимся экскурсионным автобусом пострадали 12 пассажиров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«В результате ДТП за медпомощью обратились 12 человек. Один из них — несовершеннолетний. Двое травмированных госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные — отправлены на амбулаторное лечение», — пояснили собеседники агентства.

Ранее полицейские рассказывали о троих пострадавших. Авария произошла рано утром под Суксуном. URA.RU уже писало, что водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет. Причины дорожного инцидента устанавливаются.

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В Прикамье в результате аварии со слетевшим в кювет и перевернувшимся экскурсионным автобусом пострадали 12 пассажиров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального минздрава. «В результате ДТП за медпомощью обратились 12 человек. Один из них — несовершеннолетний. Двое травмированных госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные — отправлены на амбулаторное лечение», — пояснили собеседники агентства. Ранее полицейские рассказывали о троих пострадавших. Авария произошла рано утром под Суксуном. URA.RU уже писало, что водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет. Причины дорожного инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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