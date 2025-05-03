За медпомощью обратились 12 пассажиров автобуса, слетевшего в кювет под Суксуном

В Прикамье в результате аварии со слетевшим в кювет и перевернувшимся экскурсионным автобусом пострадали 12 пассажиров. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального минздрава.
«В результате ДТП за медпомощью обратились 12 человек. Один из них — несовершеннолетний. Двое травмированных госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные — отправлены на амбулаторное лечение», — пояснили собеседники агентства.
Ранее полицейские рассказывали о троих пострадавших. Авария произошла рано утром под Суксуном. URA.RU уже писало, что водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет. Причины дорожного инцидента устанавливаются.
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