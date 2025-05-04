Путин пояснил, почему СВО не началась раньше

Россия не начала спецоперацию раньше, а именно в 2014 году, так как была не готова в одиночку противостоять всему коллективному Западу. По словам президента страны Владимира Путина, в тот момент начать СВО было нереалистично.
«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», — заявил Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Трансляция идет на телеканале «Россия 1». Глава государства также отметил, что сейчас на Западе открыто заявляют о состоянии экзистенциальной войны с Россией, а страна фактически одна противостоит объединенному Западу.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что решение о начале спецоперации было принято из-за угрозы нацизма на Украине и необходимости защитить население Донбасса. Сама спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Одной из причин конфликта также было стремление НАТО к расширению на восток.
Сегодня, 4 мая, на телеэкраны выйдет фильм, посвященный 25-летию со дня первой инаугурации Владимира Путина. В нем глава государства подробно ответит на актуальные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны за последние четверть века.
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