Авиационный клуб в Тюменской области уходит под воду

В Тюменской области наблюдается критическая ситуация с паводком — под угрозой затопления оказался авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Вода продолжает прибывать, начало подтапливать территорию АСК ДОСААФ. Уже затоплена дорога Ишим — Синицыно, движение перекрыто», — отмечают авторы канала.
По данным на текущий момент, уровень воды в реке Ишим достиг отметки 922 сантиметра, что всего на 60 сантиметров ниже рекордного показателя 2017 года. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, создан необходимый запас продуктов питания и питьевой воды.
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