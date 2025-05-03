03 мая 2025
02 мая 2025

Авиационный клуб в Тюменской области уходит под воду

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмеснкой области топит авиационно-спортивный клуб (архивное фото)
В Тюмеснкой области топит авиационно-спортивный клуб (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области наблюдается критическая ситуация с паводком — под угрозой затопления оказался авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». 

«Вода продолжает прибывать, начало подтапливать территорию АСК ДОСААФ. Уже затоплена дорога Ишим — Синицыно, движение перекрыто», — отмечают авторы канала.

По данным на текущий момент, уровень воды в реке Ишим достиг отметки 922 сантиметра, что всего на 60 сантиметров ниже рекордного показателя 2017 года. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, создан необходимый запас продуктов питания и питьевой воды.

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В Тюменской области наблюдается критическая ситуация с паводком — под угрозой затопления оказался авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».  «Вода продолжает прибывать, начало подтапливать территорию АСК ДОСААФ. Уже затоплена дорога Ишим — Синицыно, движение перекрыто», — отмечают авторы канала. По данным на текущий момент, уровень воды в реке Ишим достиг отметки 922 сантиметра, что всего на 60 сантиметров ниже рекордного показателя 2017 года. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, создан необходимый запас продуктов питания и питьевой воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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