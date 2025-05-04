Зеленский раскрыл, когда Украина готова прекратить огонь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны прекратить огонь начиная с любого дня и минимум на месяц с целью завершения конфликта. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. Трансляция события была опубликована на странице Зеленского в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).
«Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», — сказал Зеленский.
Президент Чехии Петр Павел выразил сомнение в скором достижении мира и упомянул о планах Чехии поставлять военное оборудование Украине до 2026 года. «[Чехия] не может исходить из того, что в этом году будет достигнут мир», — сказал он.
Президент России Владимир Путин объявил о приостановке боевых действий с 8 по 11 мая в честь 80-летия со Дня Победы и выразил готовность к переговорам без предварительных условий. Однако Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня, предложенном США на переговорах в Саудовской Аравии.
Ранее Россия объявляла о пасхальном перемирии. Российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли атаки в районах Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были успешно отражены. По данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила перемирие около 4,9 тысяч раз за 30 часов.
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