Зеленский раскрыл, когда Украина готова прекратить огонь

Зеленский: Украина готова прекратить огонь с любого дня минимум на месяц
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Зеленский вновь заговорил о перемирии
Зеленский вновь заговорил о перемирии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны прекратить огонь начиная с любого дня и минимум на месяц с целью завершения конфликта. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. Трансляция события была опубликована на странице Зеленского в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).

«Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», — сказал Зеленский.

Президент Чехии Петр Павел выразил сомнение в скором достижении мира и упомянул о планах Чехии поставлять военное оборудование Украине до 2026 года. «[Чехия] не может исходить из того, что в этом году будет достигнут мир», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке боевых действий с 8 по 11 мая в честь 80-летия со Дня Победы и выразил готовность к переговорам без предварительных условий. Однако Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня, предложенном США на переговорах в Саудовской Аравии.

Ранее Россия объявляла о пасхальном перемирии. Российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли атаки в районах Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были успешно отражены. По данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила перемирие около 4,9 тысяч раз за 30 часов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны прекратить огонь начиная с любого дня и минимум на месяц с целью завершения конфликта. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. Трансляция события была опубликована на странице Зеленского в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской). «Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», — сказал Зеленский. Президент Чехии Петр Павел выразил сомнение в скором достижении мира и упомянул о планах Чехии поставлять военное оборудование Украине до 2026 года. «[Чехия] не может исходить из того, что в этом году будет достигнут мир», — сказал он. Президент России Владимир Путин объявил о приостановке боевых действий с 8 по 11 мая в честь 80-летия со Дня Победы и выразил готовность к переговорам без предварительных условий. Однако Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня, предложенном США на переговорах в Саудовской Аравии. Ранее Россия объявляла о пасхальном перемирии. Российские военные строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли атаки в районах Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были успешно отражены. По данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила перемирие около 4,9 тысяч раз за 30 часов.
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