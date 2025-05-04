04 мая 2025

Очевидцы рассказали о запахе газа перед взрывом в многоэтажке в Москве

В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве мог взорваться газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире жилого дома в Москве
Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире жилого дома в Москве Фото:

Перед мощным взрывом в многоэтажке в Москве, который произошел на улице Генерала Тюленева, присутствовал сильный запах, похожий на газ. Об этом URA.RU рассказали очевидцы с места событий. 

«Пахнет с другой стороны района. Подруга сказала, что взрыв был сильный. Если там есть газ, я не знаю, то, возможно, газ», — заявила местная жительница в разговоре с корреспондентом. 

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошел взрыв, сотрудники ведомства ликвидируют возгорание. Пожар произошел на девятом этаже жилого здания, расположенного на улице Генерала Тюленева. Пожарно-спасательные службы проводят эвакуацию жителей и устанавливают причину возникновения пожара. на месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники. 

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Перед мощным взрывом в многоэтажке в Москве, который произошел на улице Генерала Тюленева, присутствовал сильный запах, похожий на газ. Об этом URA.RU рассказали очевидцы с места событий.  «Пахнет с другой стороны района. Подруга сказала, что взрыв был сильный. Если там есть газ, я не знаю, то, возможно, газ», — заявила местная жительница в разговоре с корреспондентом.  Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошел взрыв, сотрудники ведомства ликвидируют возгорание. Пожар произошел на девятом этаже жилого здания, расположенного на улице Генерала Тюленева. Пожарно-спасательные службы проводят эвакуацию жителей и устанавливают причину возникновения пожара. на месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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