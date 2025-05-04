Очевидцы рассказали о запахе газа перед взрывом в многоэтажке в Москве

Перед мощным взрывом в многоэтажке в Москве, который произошел на улице Генерала Тюленева, присутствовал сильный запах, похожий на газ. Об этом URA.RU рассказали очевидцы с места событий.
«Пахнет с другой стороны района. Подруга сказала, что взрыв был сильный. Если там есть газ, я не знаю, то, возможно, газ», — заявила местная жительница в разговоре с корреспондентом.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошел взрыв, сотрудники ведомства ликвидируют возгорание. Пожар произошел на девятом этаже жилого здания, расположенного на улице Генерала Тюленева. Пожарно-спасательные службы проводят эвакуацию жителей и устанавливают причину возникновения пожара. на месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники.
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