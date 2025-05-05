Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он угрожает мировым лидерам, собирающимся посетить Москву 9 мая, имеет достаточно дерзкий характер. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис.
«Зеленский делает дерзкие заявления, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 мая», — заявил Меркурис в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что реакция Запада на эти дерзкие высказывания оказывается весьма сдержанной. Осуждения не последовало, подчеркнул аналитик.
Зеленский 3 мая заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, планирующих посетить Москву на параде 9 мая, так как не несет ответственности за события на территории России. Он отметил, что любые инциденты во время визитов лидеров в Россию полностью ложатся на принимающую сторону.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что заявления Зеленского не помешают проведению празднования Дня Победы в Москве. Кроме того, президент Украины отклонил предложение о перемирии в дни 80-й годовщины Победы, передает «Ридус».
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