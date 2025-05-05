Илон Маск предложил заменить госслужащих на искусственный интеллект

Илон Маск: ИИ должен взять на себя функции госслужащих
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Илон Маск считает, что ИИ лучше справится с задачам госслужащих США
Илон Маск считает, что ИИ лучше справится с задачам госслужащих США Фото:

Миллиардер Илон Маск предложил использовать искусственный интеллект для выполнения части функций госслужащих. С такой инициативой он выступил в качестве куратора ведомства по оптимизации госуправления.

«Искусственный интеллект должен взять на себя функции, которые сейчас выполняют некоторые государственные служащие», — передает его слова Bloomberg. Маск подчеркнул, что это повысит эффективность работы правительства США, которое он назвал нерациональным. 

Компания Илона Маска Neuralink в ближайший год также будет испытывать чип Blindsight для восстановления зрения у слепых. Устройство будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой мозга.

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Миллиардер Илон Маск предложил использовать искусственный интеллект для выполнения части функций госслужащих. С такой инициативой он выступил в качестве куратора ведомства по оптимизации госуправления. «Искусственный интеллект должен взять на себя функции, которые сейчас выполняют некоторые государственные служащие», — передает его слова Bloomberg. Маск подчеркнул, что это повысит эффективность работы правительства США, которое он назвал нерациональным.  Компания Илона Маска Neuralink в ближайший год также будет испытывать чип Blindsight для восстановления зрения у слепых. Устройство будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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