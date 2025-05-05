Илон Маск предложил заменить госслужащих на искусственный интеллект

Миллиардер Илон Маск предложил использовать искусственный интеллект для выполнения части функций госслужащих. С такой инициативой он выступил в качестве куратора ведомства по оптимизации госуправления.
«Искусственный интеллект должен взять на себя функции, которые сейчас выполняют некоторые государственные служащие», — передает его слова Bloomberg. Маск подчеркнул, что это повысит эффективность работы правительства США, которое он назвал нерациональным.
Компания Илона Маска Neuralink в ближайший год также будет испытывать чип Blindsight для восстановления зрения у слепых. Устройство будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой мозга.
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