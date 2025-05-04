Илон Маск хочет вживить в мозг чип, который вернет зрение

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, планирует в течение ближайшего года вживить человеку первый чип, способный возвращать зрение полностью слепым людям. Об этом Маск сообщил в интервью телеканалу Fox News, отметив, что устройство под названием Blindsight будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой головного мозга.
«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году», — заявил предприниматель в беседе с Fox News. Маск уточнил, что планирует добиться прогресса в данном вопросе в течение следующих 12 месяцев.
По словам Маска, в у Neuralink есть еще несколько достойных разработок. По его словам, в будущем компания может помочь людям с повреждениями позвоночника вновь обрести возможность ходить.
Стартап Neuralink был создан им в 2016 году и занимается разработкой нейроимплантов для мозга. По мнению Маска, они позволят не только вернуть утраченные функции организма, но и дадут человеку новые возможности — например, управлять компьютером при помощи мысли или противостоять угрозам искусственного интеллекта.
В январе 2024 года Илон Маск сообщил о важном прорыве в области нейротехнологий. Первым пациентом, которому был имплантирован нейроинтерфейс, стал 29-летний Ноланд Арбо, утративший способность двигаться вследствие повреждения спинного мозга. Имплантированное устройство регистрирует мозговую активность и передает данные по беспроводной связи в специальное компьютерное приложение, что дало Арбо возможность управлять различными электронными приборами с помощью мыслительных команд. Однако во время эксперимента часть электродов сместилась и утратила контакт с поверхностью мозга.
Позже состоялась вторая операция. Как отметил Маск, процедура прошла успешно, а в мозгу пациента сейчас находится 400 электродов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.