Курганский госуниверситет выиграл грант в миллион рублей от президента России

Курганский государственный университет (КГУ) стал победителем IV Конкурса студенческих научных объединений и получил грант в размере одного миллиона рублей. Данный конкурс является частью мероприятий 10-летия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
Проект КГУ, с которым университет участвовал в конкурсе, называется «Молодежная наука для устойчивого развития Курганской области». «В рамках проекта запланировано проведение 10 мероприятий различного уровня. Одним из них станет „Школа студенческого научного объединения“, где начинающие ученые под руководством наставников будут учиться написанию статей для научных журналов. Также планируется цикл встреч „В гостях у...“, где будущие ученые будут встречаться с индустриальными партнерами, с состоявшимися учеными и обсуждать проблемы региона, предлагая варианты их решений», — пишет tg-канал. Завершающим этапом проекта будет конкурс студенческих научных объединений университетов Уральского федерального округа под названием «Белый изумруд».
Ранее URA.RU сообщало, что КГУ примет участие в создании музея под открытым небом. Музей будет находиться на месте древнего поселения Слободчики-1.
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