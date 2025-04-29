29 апреля 2025

В Кургане интересно: студенты КГУ откроют музей на месте древнего поселения. Фото

Курганский госуниверситет примет участие в создании музея под открытым небом
© Служба новостей «URA.RU»
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Музеефикацию объекта планируют приурочить к ежегодному фестивалю «Едем на Савин» (архивное фото)
Музеефикацию объекта планируют приурочить к ежегодному фестивалю «Едем на Савин» (архивное фото) Фото:

Курганский государственный университет вместе со студентами примет участие в создании музея под открытым небом на месте древнего поселения Слободчики-1. Работы будут проведены совместно с Курганской областной общественной организацией «Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры» и Белозерским муниципальным округом. Об этом сообщили в пресс-службе КГУ.

«Музеефикация подразумевает под собой сохранение раскопа в открытом виде, меры по его сохранности, информационные стенды и создание инфраструктуры (изгородь вокруг раскопа, деревянные дорожки и т.д.)», — рассказал заведующий археологической лабораторией КГУ Игорь Новиков. По его словам, поселение Слободчики-1 ярко иллюстрирует жизнь человека в конце IV тысячелетия до нашей эры: здесь был небольшой коллектив, построивший жилище на берегу водоема, который занимался охотой и рыбалкой. Археолог подчеркнул, что с поселения получена коллекция керамической посуды с уникальным орнаментом, а также каменные, костяные и роговые орудия, что является редкостью для подобных памятников лесостепного Притоболья.

Поселение Слободчики-1 было открыто в 1991 году Михаилом Вохменцевым и расположено на территории лесостепного Притоболья в пойме реки Тобол. Археологами зафиксирован кольцевой ров с углубленным котлованом, окруженным столбовыми ямками. Часть сооружения разрушена водой, но сохранившаяся часть позволила собрать коллекцию находок, среди которых — крупные орнаментированные сосуды, скребки из керамики, наконечники стрел и гарпуны из кости. По данным КГУ, уникальные условия позволили хорошо сохраниться костям животных (лось, лошадь, бурый медведь, кабан, косуля, лисица) и рыб (карповые, щука). Музеефикацию объекта планируют приурочить к ежегодному фестивалю «Едем на Савин».

Ранее археологи Курганского государственного университета уже представляли итоги изучения костяных изделий с поселения Слободчики-1 на научных конференциях, подчеркивая уникальность находок и применение современных методов исследования. Курганская область традиционно становится площадкой для проектов по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, включая выставки, фестивали и научные инициативы.

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Курганский государственный университет вместе со студентами примет участие в создании музея под открытым небом на месте древнего поселения Слободчики-1. Работы будут проведены совместно с Курганской областной общественной организацией «Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры» и Белозерским муниципальным округом. Об этом сообщили в пресс-службе КГУ. «Музеефикация подразумевает под собой сохранение раскопа в открытом виде, меры по его сохранности, информационные стенды и создание инфраструктуры (изгородь вокруг раскопа, деревянные дорожки и т.д.)», — рассказал заведующий археологической лабораторией КГУ Игорь Новиков. По его словам, поселение Слободчики-1 ярко иллюстрирует жизнь человека в конце IV тысячелетия до нашей эры: здесь был небольшой коллектив, построивший жилище на берегу водоема, который занимался охотой и рыбалкой. Археолог подчеркнул, что с поселения получена коллекция керамической посуды с уникальным орнаментом, а также каменные, костяные и роговые орудия, что является редкостью для подобных памятников лесостепного Притоболья. Поселение Слободчики-1 было открыто в 1991 году Михаилом Вохменцевым и расположено на территории лесостепного Притоболья в пойме реки Тобол. Археологами зафиксирован кольцевой ров с углубленным котлованом, окруженным столбовыми ямками. Часть сооружения разрушена водой, но сохранившаяся часть позволила собрать коллекцию находок, среди которых — крупные орнаментированные сосуды, скребки из керамики, наконечники стрел и гарпуны из кости. По данным КГУ, уникальные условия позволили хорошо сохраниться костям животных (лось, лошадь, бурый медведь, кабан, косуля, лисица) и рыб (карповые, щука). Музеефикацию объекта планируют приурочить к ежегодному фестивалю «Едем на Савин». Ранее археологи Курганского государственного университета уже представляли итоги изучения костяных изделий с поселения Слободчики-1 на научных конференциях, подчеркивая уникальность находок и применение современных методов исследования. Курганская область традиционно становится площадкой для проектов по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, включая выставки, фестивали и научные инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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