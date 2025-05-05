Число погибших при взрыве в жилом доме Москвы увеличилось

Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы возросло до трех
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В результате взрыва в Москве погибло 3 человека
В результате взрыва в Москве погибло 3 человека Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Число погибших при взрыве и последующем пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

«Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы возросло до трех человек», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. В результате происшествия пострадали около десяти человек, также наличие двух погибших подтвердило МЧС.

Ранее стало известно, что взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже дома на улице Генерала Тюленева. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия. Проводится разбор завалов. Последние новости о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Число погибших при взрыве и последующем пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах. «Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы возросло до трех человек», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. В результате происшествия пострадали около десяти человек, также наличие двух погибших подтвердило МЧС. Ранее стало известно, что взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже дома на улице Генерала Тюленева. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия. Проводится разбор завалов. Последние новости о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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